Этот День Победы

Само название памятной акции «Ради жизни на земле», состоявшейся 9 Мая на Румболовской горе во Всеволожске, властно возвращает нас в огненные 1941–1945 годы – прошли десятилетия, но память о самой кровопролитной войне жива до сих пор.

Глядя на убелённых сединами ветеранов и совсем ещё молодых людей, стоящих с непокрытыми головами у памятной стелы, где начертаны бессмертные слова «Никто не забыт, ничто не забыто!», я видел на их лицах отблески священного огня, который воссиял над миром в победном мае 1945 года!

В честь нашей Великой Победы зажжена «Свеча Памяти», развеваются флаги Российской Федерации, Ленинградской области и Всеволожского района, вытянулись в струнку молодые люди из дивизии им. Пионеров-героев и военнослужащие почётного караула. В честь неё прозвучали фанфары в исполнении Царскосельского духового оркестра!

И пусть поросли травой окопы и воронки, а в местах ожесточённых боёв выросли цветы – будет жить вечно в наших сердцах память о тех, кто никогда не вернётся с полей той великой битвы, кто отдал свои жизни ради счастья других людей. Будем достойны их!

Прозвучал Государственный гимн РФ, и начальник архивного управления Ленинградской области Андрей Савченко зачитал обращение губернатора 47-го региона Александра Дрозденко:

– Уважаемые ветераны! Уважаемые жители Ленинградской области! От всего сердца поздравляю вас с Днём Великой Победы! 9 Мая навсегда останется самым главным, самым дорогим праздником для всей страны, для каждой семьи. В нём – наша искренняя, одна на всех радость, в нём – гордость за предков, сумевших своим мужеством, героизмом, своей жизнью в далёком 1945 году изгнать врага с родной земли, отвоевать для будущих поколений счастье свободно жить. В этот день хочу особо обратиться к бойцам, которые участвуют в Спецоперации и сейчас находятся на передовой. Мы гордимся вами и уверены — Победа, как и 79 лет назад, будет за нами! Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны!

Вечная память павшим! Желаю всем жителям Ленинградской области здоровья, добра и мирного неба над головой! С праздником Великой Победы!

Нужные и важные слова в этот памятный день сказали временно исполняющий полномочия главы администрации района Андрей Воропаев, жительница блокадного Ленинграда, почётный гражданин г. Всеволожска Людмила Подарина и участник Специальной военной операции старший офицер Николай Артёмов.

В наступившей тишине торжественно прозвучала песня «Журавли», в небо взлетели белые голуби, символизирующие души погибших в Великой Отечественной войне. Панихиду в память о погибших героях провёл благочинный Всеволожского округа протоиерей Роман Гуцу, и все замерли под стук метронома в минуту молчания.

Перед возложением венков и цветов к мемориалу под звуки песен Победы собравшиеся склонили головы в память о тех, кто принял первый бой на рассвете 22 июня 1941 года у стен Брестской крепости, прошёл кровавую, беспощадную войну и добил фашистов в Берлине…

После завершения памятной акции все проследовали на территорию парка «Песчанка», где состоялся парад кадетских классов Всеволожского района. Зрелище было потрясающее: 700 кадетов из 35 классов чеканили шаг под развевающимися знамёнами! Это надо было видеть!

Ну а дальше, как и положено в большой праздник, на площади состоялся концерт «На солнечной поляночке», где жителей и гостей города порадовали выступлениями творческие коллективы района.

В амфитеатре парка работала интерактивная тематическая площадка «Была весна – весна Победы», организованная отделом культуры района и Всеволожской межпоселенческой библиотекой им. Ю.Г. Слепухина. Большой интерес у собравшихся вызвала лекция «Всеволожский район – северный щит Ленинграда в годы блокады» заведующего Музеем «Кобона. Дорога Жизни» Александра Дмитриева. Из его рассказа присутствующие на празднике узнали многое из того, что не представлено пока в открытых источниках. Популярностью у гостей праздника пользовалась экспозиция Музея «Битва за Ленинград» им. З.Г. Колобанова. Детвора в буквальном смысле «облепляла» настоящее боевое вооружение, а все желающие от мала до велика не отказывали себе в удовольствии сфотографироваться на фоне грозных орудий.

И всё это время дети писали письма военнослужащим в зону проведения Специальной военной операции, рисовали открытки бойцам, а взрослые в письменной форме выражали слова поддержки и благодарности за их самоотверженность и героизм.

В рамках мероприятия также прошло награждение победителей детского конкурса рисунков «Победа глазами детей».

В 19.00 руководители района и города вместе с гостями Песчанки присоединились к Всероссийской минуте молчания…

Праздник завершился концертной программой – песни военных лет исполнили Вокально-хоровой ансамбль «VOICE» и заслуженные артисты РФ Сергей Рогожин и Татьяна Буланова.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона Ляпина