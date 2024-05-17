Подведены итоги областного смотра-конкурса школьных музеев Ленобласти

Церемония награждения победителей прошла в Центре дополнительного образования «Ладога» в минувшую среду. Делегации, прибывшие из разных уголков 47-го региона, приветствовали исполнительный директор «Ассоциации краеведов Ленинградской области» Станислав Низов, представители подразделений областного комитета образования.

В своем обращении к победителям и лауреатам смотра-конкурса Станислав Низов подчеркнул важную роль, которая отводится школьным музеям в деле патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, и пожелал участникам конкурса активно развивать музейное дело в образовательных учреждениях. Тема сохранения исторического и культурного наследия российского народа, формирования гражданственности и социальной активности красной нитью проходила через все выступления.

«Школьные музеи – дело государственное» – таков был лейтмотив всей торжественной части.

В финал конкурса вышли 12 участников, и в их числе – музей боевой славы «Честь и гордость Отечества», созданный три с половиной года назад при гимназии г. Сертолово по инициативе проживающих в городе ветеранов боевых действий, участников локальных войн и военных конфликтов. Руководитель, педагог дополнительного образования Марина Сечко рассказала, что сегодня музей располагает несколькими залами – в их числе «Зал Победы», «Зал боевой славы» и «Дорога памяти».

Музейная экспозиция продолжает пополняться. В одном из залов выставлена фигура военного разведчика с переносной радиостанцией Р-105М. Также посетителям представлена модель боевой машины пехоты, которая ранее принадлежала советскому военачальнику, командующему Воздушно-десантными войсками генералу армии и Герою Советского Союза Василию Маргелову. Появились в экспозиции и генеральские мундиры.

Музейные мероприятия проводятся в разных форматах, но все направлены на воспитание патриотизма, любви к Родине, уважения к её истории. Помимо изучения тех или иных исторических событий, экскурсоводы уделяют большое внимание этапам развития видов и родов войск Вооружённых сил РФ, что совершенно логично, ведь Сертолово – город военных.

К слову, экскурсоводами школьного музея «служат» сами школьники – на церемонию награждения в составе делегации прибыли десятиклассники Сертоловской гимназии Сергей Олейник и Александр Прокофьев.

Сергей работает с музейной экспозицией с самого её открытия. Говорит, что ему нравится процесс общения с экскурсантами, нравится рассказывать о военных подвигах своих земляков. Юный экскурсовод увлечен не только историей, но и моделизмом – на музейных стендах представлено несколько моделей военной техники, выполненных им самостоятельно. После окончания школы Сергей планирует поступить в военное училище и посвятить свою жизнь защите Родины.

Александр, друг и одноклассник Сергея, пришел в музей немного позже, но работает с неменьшей самоотдачей. Он увлекается историей, а свою будущую профессию уже сегодня связывает с государственной службой. Яркие, харизматичные парни в роли экскурсоводов, несомненно, внесли свой вклад в то, что музей стал лауреатом престижного регионального конкурса. Победители и лауреаты смотра-конкурса получили подарки и денежные сертификаты – средства будут направлены на развитие и пополнение музейных коллекций.

Каждый год школьные музеи региона демонстрируют результаты своей кропотливой работы, бережного отношения к памяти, историческому, культурному наследию российского народа. Это способствует формированию гражданственности и социальной активности, а также развитию исследовательской деятельности школьников.

Победители и лауреаты смотра-конкурса станут претендентами на участие во Всероссийском конкурсе школьных музеев Российской Федерации в 2024 году.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Алекса АНДРЕЕВА