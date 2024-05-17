Какие изменения в законодательстве вступили в силу в мае

Пока мы на минувших длинных выходных разгребали последствия майского снегопада, спасали рассаду и доставали убранные до следующей зимы пуховики, в России вступили в действие изменения в законодательстве. «Всеволожские вести» постарались сделать подборку из наиболее значимых нововведений, касающихся большинства жителей России.

От себя себе – бесплатно

С 1 мая банкам запретили брать комиссию с физлиц за переводы между их счетами или вкладами в кредитных организациях. Важно – норма будет действовать только в отношении операций, совершаемых в онлайн-режиме. Ранее Центробанк разъяснил, что закон распространяется на переводы по номеру счета через мобильные приложения и личный кабинет, а также на переводы по номеру телефона через систему быстрых платежей.

По новым правилам, в месяц можно будет бесплатно перевести до 30 миллионов рублей. Банк не вправе ограничить количество или размер операций в установленных пределах.

Учись учиться

С 1 мая меняются правила приема абитуриентов на целевое обучение. Заключить договор теперь можно только после зачисления, максимальный срок договора будет составлять пять лет. Все заявки на целевое обучение отныне должны носить публичный характер, а заказчики такового обязаны публиковать свои предложения на портале «Работа в России».

Напомним, целевое обучение – это возможность получить профессиональное образование в соответствии с договором, предусматривающим трудоустройство после получения диплома в соответствии с полученной квалификацией. В договоре заказчик должен прописать свои обязательства перед подопечным – оплата жилья, материальная поддержка и гарантии трудоустройства с указанием места работы. А студент в свою очередь обязан освоить в полном объеме образовательную программу и проработать у заказчика не менее трех лет.

Проходить производственную практику студенты смогут у будущего работодателя. При этом он вправе установить требования к успеваемости – и если студент учится плохо, урезать поддержку.

В качестве заказчика целевого обучения, как правило, выступают госкорпорации, федеральные министерства и агентства, муниципальные власти, а также ряд государственных учреждений: больницы, театры и музеи. Спонсорами могут также стать частные компании и индивидуальные предприниматели. Теперь же этот список расширен. Договоры на целевое обучение будут еще и у резидентов особых экономических зон, территорий опережающего развития, зон территориального развития, свободного порта Владивосток и Арктической зоны.

Только суд!

Неплохая новость для тех, кто не привык своевременно оплачивать коммунальные услуги, и печаль для наймодателей жилья – с 3 мая вступило в силу нововведение, расширяющее список лиц, которые не могут передавать долги по ЖКХ коллекторам.

В перечне – наймодатели жилого помещения по договору соцнайма, по договору найма государственного или муниципального жилищного фонда, а также найма жилого помещения жилищного фонда социального использования. Здесь же – управляющие организациями, товариществами собственников жилья и ресурсоснабжающими организациями. Взыскать долги за коммунальные услуги можно только через суд – и никаких коллекторов.

Накажут рублём

С 3 мая ввели систему штрафов за нарушение правил хранения, транспортировки, переработки и реализации навоза. С должностных лиц возьмут 30–40 тысяч рублей, с индивидуальных предпринимателей – от 50 до 60 тысяч, с компаний – от 250 до 350 тысяч рублей. Юридических лиц и ИП также могут наказать, приостановив их деятельность на срок до 90 суток.

Если в течение того же года закон нарушен повторно, должностных лиц ждет повторный штраф от 40 до 50 тысяч рублей, ИП – от 60 до 70 тысяч, а юрлица заплатят от 350 до 450 тысяч. Возможность приостановления деятельности на срок до 90 суток сохраняется и для больших компаний, и для ИП.

А в случае если неправильное обращение с навозом нанесло вред здоровью людей или окружающей среде, штрафы вырастут. Должностных лиц накажут на 50–60 тысяч рублей, ИП должны будут заплатить от 80 до 90 тысяч рублей или приостановить деятельность на срок до 90 суток. Юрлица будут вынуждены отдать от 500 до 600 тысяч рублей, иначе их деятельность приостановят на тот же срок.

Светлана ЗАВАДСКАЯ по материалам открытых источников