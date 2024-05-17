В Агалатовской школе открыта «Парта Героя»

7 мая в Вартемягском отделении Агалатовской школы состоялась торжественная церемония открытия «Парты Героя» в честь участника Специальной военной операции Павла Моисеева. Мероприятие прошло в рамках одноимённого Всероссийского образовательного проекта.

Павел Николаевич Моисеев родился 3 декабря 1978 года в Ленинграде. В первом классе учился в деревне Вартемяги, а среднюю школу окончил в Санкт-Петербурге. Учился хорошо, увлекался историей, литературой, много читал. Любил фантастику. Срочную службу Павел проходил в Высшем военном училище связи. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики по специальности «Управление кадрами», в последующем занимался ландшафтным дизайном. В вартемягском храме разработал и спроектировал внешнее убранство, в самой деревне Вартемяги оформил колодец, планировал привести в порядок территорию возле озера. Был очень дружелюбным, ответственным человеком. Играл на гитаре, увлекался музыкой, любил животных, путешествия и рыбалку.

Павел Николаевич был мобилизован для выполнения задач Специальной военной операции 12 октября 2022 года, стал командиром двух взводов – связи и разведки. За образцовое выполнение воинского долга и самоотверженное служение Отечеству награжден медалью «За отвагу» и орденом Мужества. При выполнении боевых задач погиб 23 января 2024 года. Похоронен П.Н. Моисеев на Северном кладбище Санкт-Петербурга.

Как известно, героями не рождаются, ими становятся, проходя через нелегкие испытания и проявляя в самый трудный час невероятное мужество и самоотверженность.

И те, кого мы сегодня знаем как Героев России, в детстве были обычными детьми, сидели за партой, бегали с друзьями по школьному двору на переменах или после уроков.

Право открыть «Парту Героя» имени Павла Николаевича Моисеева было предоставлено его маме Ларисе Алексеевне, проживающей в деревне Вартемяги.

Много теплых и волнующих слов было сказано в этот день гостями. На торжественном открытии «Парты Героя» выступили глава Агалатовского сельского поселения Андрей Васильевич Васютин, врио директора школы Оксана Михайловна Гуменюк. Присутствующие почтили память героев минутой молчания.

Право сидеть за «Партой Героя» будет предоставляться учащимся за отличную успеваемость, а также за активную общественную работу по итогам четверти.

Павел Моисеев с честью и достоинством выполнил свой гражданский долг. Герой не вернулся, но память о нем останется в наших сердцах!

Светлана КУЦОКОНЬ

Фото Татьяны АГАЕВОЙ