Транспортная инфраструктура Мурино получит дополнительное развитие

Губернатор Ленинградкой области Александр Дрозденко рассказал о развитии железнодорожной транспортной инфраструктуры Всеволожского района. В первую очередь рассматривается проект создания нового железнодорожного маршрута в Мурино.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, речь идет о подключении железнодорожной станции Девяткино к проектируемой ветке диаметрального маршрута Д-2 Токсово – Гатчина-Варшавская, проходящего через станцию Девяткино и пересекающего Неву, центр города и международный аэропорт Пулково.

Совместно с администрацией Санкт-Петербурга и РЖД Ленинградская область продолжает переговоры по оптимизации сроков строительства и ввода в эксплуатацию обозначенного маршрута.