О газете Контакты Для рекламодателей Официальные документы

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Транспортная инфраструктура Мурино получит дополнительное развитие

0 Комментариев

Губернатор Ленинградкой области Александр Дрозденко рассказал о развитии железнодорожной транспортной инфраструктуры Всеволожского района. В первую очередь рассматривается проект создания нового железнодорожного маршрута в Мурино.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, речь идет о подключении железнодорожной станции Девяткино к проектируемой ветке диаметрального маршрута Д-2 Токсово – Гатчина-Варшавская, проходящего через станцию Девяткино и пересекающего Неву, центр города и международный аэропорт Пулково.

Совместно с администрацией Санкт-Петербурга и РЖД Ленинградская область продолжает переговоры по оптимизации сроков строительства и ввода в эксплуатацию обозначенного маршрута.

 

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Ольга Ковальчук: «Когда делюсь энергией, чувствую прилив сил»
  2. Правительство Ленинградской области обсуждает с застройщиками проблему долгостроев Всеволожского района
  3. Растет популярность Кубка Белоусова
  4. С императорской семьей – по «Государевой дороге»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code