Во Всеволожском районе прошла профориентационная акция «Неделя без турникетов»

Всеволожский филиал Центра занятости населения Ленинградской области провел акцию «Неделя без турникетов». В рамках популяризации рабочих профессий старшеклассники посетили организации и предприятия и познакомились с особенностями профессиональной деятельности специалистов.

Например, девятиклассники из Лесколовского центра образования побывали в пожарной части своего поселка, где для них провели профориентационный урок, посвящённый профессии огнеборца. Ребята с интересом осмотрели современную пожарную технику – машины, техническое вооружение и боевую одежду. Также учащиеся познакомились с работой и распорядком дня огнеборцев: для них была проведена познавательная экскурсия по территории пожарной части, желающие примерили боевую одежду пожарного.

Учащиеся 8 «Г» класса СОШ № 4 города Всеволожска посетили АО «Перинт». Ребятам показали и рассказали, как производят пластиковую упаковку и расходные материалы на одном из крупнейших предприятий. Компания экспортирует продукцию не только в Россию, но и в дружественные зарубежные страны, так как имеется развитая дилерская сеть. Ассортимент включает более 100 видов упаковки. Многолетний опыт и технологические возможности позволяют изготавливать продукцию на заказ по индивидуальным параметрам. Это могут быть технические, медицинские изделия или упаковка, разрабатываемые с нуля, а также продукция с дополнительными параметрами.

А вот для старшеклассников 10 «А» класса СОШ № 4 распахнул свои двери территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека во Всеволожском районе. Специалисты рассказали ребятам о профилактике инфекционных заболеваний, гигиене и поделились с ребятами тонкостями работы.

Отметим, что акция «Неделя без турникетов» проводится с 2015 года. Мероприятие направлено на профориентационное информирование учащихся старших классов. Главная идея проекта заключается в непосредственном знакомстве школьников, студентов, их родителей и педагогов с работой предприятий, расположенных в регионе. А основная цель – обеспечение максимальной доступности информации и возможности общения с ведущими сотрудниками и специалистами предприятий.

Ирэн ОВСЕПЯН