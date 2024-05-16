Во Всеволожске чествовали родителей двойняшек и близнецов

15 мая в стране отметили Международный день семьи. По этому случаю в Управлении записи актов гражданского состояния (ЗАГС) администрации Всеволожского района счастливых родителей двойняшек и близнецов поздравили с пополнением и вручили подарки в рамках акции «Ленинградская область с заботой».

Семьи получили письменные поздравления от губернатора Александра Дрозденко с пожеланиями благополучия, взаимопонимания и согласия.

– Рождение двойни – самый большой сюрприз в нашей жизни, – признается Рузалия Шакирова, мама трехмесячных Руслана и Олега. – Когда узнала, что беременна в третий раз, да еще и двойней, счастье было безграничным. Ликовал супруг, старшие дети с нетерпением ждали появления малышей на свет. Безусловно, рождение двойни еще и двойные заботы, но мы справляемся.

– История нашего семейного счастья началась пять лет назад, – рассказывает папа большой семьи Илья Агафонов. – Познакомились в спортивной секции. Когда увидел Рузалию, сразу влюбился. Главное в нашей семье – совет да любовь и, конечно, дети. Да, бессонные ночи – это серьезное испытание, но когда видишь, как детки развиваются, растут и познают мир, начинают эмоционально реагировать на родителей, ощущаешь радость, счастье и спокойствие.

Имена детям супруги выбирали тщательно. Руслан прочно ассоциируется с русскими богатырями, а Олег – родовое имя русских князей.

– Нам очень помогает старшая дочь, ей 12 лет, – рассказывает Ольга Ляхова. – Не зря в народе говорят, что «первая – нянька, а вторая – лялька». Когда узнали, что у нас двойня, были очень удивлены. Сейчас в нашей семье четверо детей.

– Очень радостно видеть семьи с новорождёнными детьми, сложно отнестись к такому событию без волнения, – сказала заместитель начальника Управления ЗАГС Ленинградской области Ирина Ушакова-Кудряшова. – Наборы для новорождённых производит предприниматель из Соснового Бора. К каждому подарку подходили с душой и любовью, продумывали до мелочей – на шевронах надпись «Ленинградская область – с заботой». Надеемся, что сегодняшние малыши вырастут и станут развивать нашу родную область и приумножать национальные традиции. Хотелось бы, чтобы детишек в нашем регионе рождалось больше.

– На сегодняшний день во Всеволожском районе около трех тысяч многодетных семей, – рассказала заместитель руководителя администрации Всеволожского района Светлана Хотько. – Только за первый квартал нынешнего года было зарегистрировано 1128 новорожденных. Сверяя цифры, мы пришли к выводу, что сейчас население муниципального образования составляет 571 тыс. человек. И это только официально зарегистрированные люди. По показателям рождаемости район занимает треть в разрезе всей Ленинградской области.

– Семья – это самое главное в жизни каждого человека, – отметила начальник Всеволожского Управления ЗАГС Юлия Шемякина. – Составляющие крепкого, счастливого союза – это взаимопонимание, уважение, нежность, забота, поддержка, любовь. И самое главное – мудрость, без которой невозможно сохранить гармоничный союз. Регистрация и рождение детей для наших сотрудников всегда особенный случай. От всего нашего коллектива хочется поздравить собравшихся с пополнением!

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА