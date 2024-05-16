Ветеринары Ленобласти рассказали дачникам об ответственном отношении к животным

В минувшую среду, 15 мая, специалисты управления ветеринарии Ленинградской области провели просветительскую акцию, направленную на формирование ответственного отношения к животным. Основная цель – снизить количество брошенных в садоводствах животных по завершении дачного сезона.

Как отмечают специалисты госветслужбы, в СНТ большинство животных становятся бездомными именно осенью, после отъезда дачников. Нередки и ситуации, когда из жалости дачники прикармливают бездомных собак и кошек, тем самым приучая к жизни с человеком, однако после бросают зимовать в одиночку, фактически обрекая животное на гибель.

Чтобы сформировать ответственное отношение к животным, специалисты госветслужбы проводят информационные акции. В общественном транспорте, курсирующем по загородным направлениям, развешивается социальная реклама, а гражданам раздают листовки с контактной информацией ветеринарных участков.

Мероприятие прошло в рамках акции «Мы в ответе за тех, кого приручили».