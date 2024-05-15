Лесколовские футболисты получили сертификат на 45 000 рублей

В администрации Всеволожского района 14 мая чествовали победителей и призеров Всероссийского турнира по мини-футболу «Мишка», который проводится в рамках Федеральной программы «Футбол в школу». Временно исполняющий полномочия главы администрации Всеволожского района Андрей Воропаев принял у себя команду спортсменов и их тренера, лично поздравил и вручил сертификат на 45 000 рублей и сувениры.

Юных спортсменов и их тренера, преподавателя физической культуры Лесколовского ЦО, мастера спорта РФ Екатерину Спешилову принял Андрей Воропаев. Обращаясь к ребятам, он сказал:

– Вы продемонстрировали высочайший уровень мастерства и спортивного духа, завоевав серебро и золото престижнейшего турнира. Это высокое достижение для нашего района, которым мы по праву гордимся. Ваши успехи – результат упорных тренировок, таланта и крепкой дружбы, которая объединяет вас на поле и за его пределами. Вы являетесь примером для подрастающего поколения и вдохновением для всех, кто занимается спортом. От имени районной администрации выражаю вам искреннюю благодарность за ваши достижения и желаю новых побед и свершений на футбольном поле.

Всероссийский турнир по мини-футболу проводится ежегодно при поддержке Президента РФ. В сезоне 2023–2024 г. г. в нем приняли участие около 4000 школ из разных регионов страны, а на поле, в рамках его различных этапов, выходили более 32 000 юных футболистов. Нелегкий путь к финалу прошли и воспитанники мастера спорта РФ Екатерины Спешиловой. Начав с муниципального этапа, стартовавшего в ноябре 2023 года, ребята достойно прошли все его стадии и в финале встретились с сильнейшими футболистами России.

– В этом году от нашей школы в турнире участвовали четыре команды, одна из которых женская. И практически все они дошли до финала и стали призерами. А ребята 2012–2013 годов рождения сумели завоевать высшие награды этих соревнований, став чемпионами России. Финальные игры были очень напряженными, и наши спортсмены почти всегда добивались победы уже в дополнительное время по пенальти. Часто команды завершали игру в основное время со счетом 0:0, что говорит об очень высоком уровне спортсменов, участвовавших в этом турнире. Хочется выразить благодарность руководству района и особенно начальнику отдела физической культуры и спорта Е.В. Ларионовой, без поддержки которой наша победа была вряд ли была возможной, – поделилась Екатерина Спешилова.

Кроме блестящих побед на этом турнире, Михаил Петерс, Ярослав Серебрянников, Евгений Соловьев и Богдан Чугунов удостоились профессионального спортивного признания и были отмечены как лучшие игроки сезона.

12-летний Семен Мартыненко, который занимается футболом с трех лет, рассказал:

– Больше всего удивило и порадовало то, как нас встречали в школе одноклассники и классный руководитель. Класс был украшен цветными воздушными шарами, и все ждали нашего приезда. Все поздравляли и аплодировали. Было очень волнительно. Не верилось, что я такое заслужил. Заметил, что после нашей победы сверстники и учителя стали относиться ко мне с большим вниманием и уважением.

Получив поздравления и подарки из рук Андрея Воропаева юные спортсмены вместе с их тренером перешли «в руки» представителей СМИ. Несколько снимков для различных изданий, первые в жизни интервью, цветы и опять поздравления…

Автор Александр СОРОКИН

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