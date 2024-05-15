Ленобласть готовится к проведению фестиваля «Корюшка идет!»

Пресс-конференция, посвященная VI ежегодному областному фестивалю «Корюшка идет!», состоялась в информагенстве ТАСС. Фестиваль, ставший уже традиционным, пройдет 18 мая в историческом центре города Новая Ладога. По словам спикеров, в нынешнем году ожидается еще больший размах – сбавлять темпы и масштабы праздника регион не намерен и готов принять более 20 тысяч гостей.

Основные события фестиваля запланированы в Новой Ладоге – там развернется Рыбацкая деревня с гастрономической площадкой, щедрой ярмаркой и семейной досуговой зоной с разнообразными спортивными и творческими активностями – мастер-классами по художественным ремеслам, турниром по пинг-понгу, тематической фотозоной с необычными декорациями.

Прирожденные рыбаки смогут попытать счастья в конкурсе рыбной ловли – победителей ждут призы и дипломы. Найдется занятие и для созерцателей – они могут наблюдать торжественный запуск мальков в акваторию реки Волхов.

Для гостей, интересующихся историей, будут организованы автобусные туры в город Старая Ладога – там все желающие смогут увидеть реконструкцию битвы новгородцев со шведами в рамках исторического туристского фестиваля «К истокам Руси», а также посетить Староладожский Свято-Успенский девичий монастырь и совершить обзорную экскурсию.

И все-таки главной фишкой фестиваля, по мнению организаторов, является его гастрономическая составляющая. Многочисленные гости станут участниками дегустации нашей культовой рыбы – корюшки – во всех eё возможных проявлениях. Корюшка жареная, вяленая, маринованная и сушёная, а также мусс из корюшки, знаменитая суворовская уха, оладьи и даже пироги с этой нежной сезонной рыбкой призваны покорить сердца самых искушенных гурманов.

Помимо «виновницы торжества» – собственно корюшки – истинным ценителям рыбных деликатесов будут предложены изысканные блюда из ряпушки, карпа, леща и щуки, судака, форели и осетра, миноги и налима, а также экзотического клариевого сома.

И конечно, широчайший ассортимент рыбной – и не только – продукции будет представлен на ярмарке. Организаторы пообещали гуманные цены, во всяком случае, на корюшку. Мелкую рыбешку будут продавать по 150 рублей за килограмм, среднюю – по 350, и отборную – по 500. Кроме рыбы, гости фестиваля смогут приобрести и другие продукты – областные фермеры пообещали привезти сыры и мясо.

В ходе пресс-конференции организаторы фестиваля особо подчеркнули, что в нынешнем году наблюдается настоящий ажиотаж среди участников в зоне торговли. Только на ярмарке ремесел будет представлено более 60 самозанятых граждан и 20 предпринимателей, которые занимаются изготовлением изделий народно-художественных промыслов и сувенирной продукции. Все они – жители Ленинградской области.

В организации всех мероприятий особое внимание уделено безопасности, чистоте и экологии. На всех площадках, где будут сконцентрированы фестивальные мероприятия, предусмотрены точки для мытья рук, биотуалеты, контейнеры для раздельного сбора мусора.

Также устроители позаботились о культурной составляющей фестиваля – перед гостями выступят творческие коллективы Ленинградской области и приглашенные артисты, амбассадором концертной программы станет певица Слава.

Светлана ЗАВАДСКАЯ