Дорожники Ленобласти установят новые автобусные остановки в Юкках

Ремонт участка дороги на Ленинградском шоссе в Юкках близится к завершению. Сейчас идут работы по подготовке площадок для установления автобусных остановок.

Как сообщает пресс-служба дорожного комитета ЛО, на месте будущих павильонов рабочие убирают старые и покосившиеся березы, расчищается поросль. В ближайшее время будут установлены остановки и уложен последний слой асфальта. Завершить ремонт планируется в течение двух недель.

А уже после 20 мая начнется укладка нового дорожного покрытия на участке Ленинградского шоссе близ Кузьмолово.