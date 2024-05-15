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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Дорожники Ленобласти установят новые автобусные остановки в Юкках

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Ремонт участка дороги на Ленинградском шоссе в Юкках близится к завершению. Сейчас идут работы по подготовке площадок для установления автобусных остановок.

Как сообщает пресс-служба дорожного комитета ЛО, на месте будущих павильонов рабочие убирают старые и покосившиеся березы, расчищается поросль. В ближайшее время будут установлены остановки и уложен последний слой асфальта. Завершить ремонт планируется в течение двух недель.

А уже после 20 мая начнется укладка нового дорожного покрытия на участке Ленинградского шоссе близ Кузьмолово.

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