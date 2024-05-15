Во Всеволожске наградили победителей конкурса «Пасхальные узоры»

Во Всеволожской детской школе искусств им. М.И. Глинки 10 мая подвели итоги конкурса детского декоративно-прикладного творчества «Пасхальные узоры». Работы участников выставлены в фойе ДШИ и Культурно-досуговом центре «Южный».

Конкурс традиционно проводился в рамках Всеволожского районного фестиваля православной культуры. Юные творцы в возрасте от 6 до 15 лет из 13 учреждений дополнительного образования Всеволожского района под руководством своих преподавателей представили на суд жюри работы на темы: «Пасхальные христианские сюжеты», «Светлое Христово Воскресение – дела благочестия, милости и благотворения», «Семейный праздник Пасхи», «Традиции Пасхальной (Светлой недели) и «Пасхальные дары и поздравления к Пасхе».

После краткого вступительного слова куратора фестиваля, настоятеля храма Богоявления Господня п. Разметелево иерея Сергея Ломакина открыл это замечательное мероприятие волшебной игрой на гуслях воспитанник Всеволожской школы искусств Павлов Ярослав (преподаватель Виктория Бирюкова).

По сложившейся традиции в концерте принимали участие музыканты и певцы отделений школы искусств, радуя своими прекрасными выступлениями приглашённых на награждение призёров, их родителей и преподавателей. Собравшиеся тепло приветствовали юных гитаристов: Захарова Дениса и Мещерякова Глеба, флейтистов Яковлева Никодима и Задорожного Илью, аккордеониста Бирюкова Алексея и совсем ещё юную певицу Маслянову Маргариту.

Памятуя о том, что когда-то великий русский критик Виссарион Белинский назвал поэзию высшим родом искусства, не обошлось и без стихов участников литературно-музыкального объединения «Родник».

Не перечислить всех талантливых участников конкурса, представим читателям лишь тех из них, кто поднялся на высшую ступень пьедестала: Архимандритова Олеся, Остапенко Анастасия, Матвеева Эмилия, Кузнецова Елизавета, Градковская Диана, Шолохова Лилия, Деброва Екатерина, Белова Соломея, Ахматская Милана, Андгуладзе Гиорги, Фурсова Мирослава, Ефимова Афина и Лазукова Василиса.

Благодаря деятельному участию администрации района в проведении конкурса все победители получили из рук членов жюри – иерея Сергея Ломакина и специалиста отдела культуры Елены Исаевой – почётные награды и ценные подарки.

Особо хочется отметить здесь прекрасное оформление пасхальных дипломов, мастерски подготовленных заместителем директора по художественно-эстетической и выставочной работе Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки Ириной Петровой, которыми, наряду с победителями, были отмечены преподаватели, подготовившие юных живописцев района к столь значимому мероприятию.

Многогранное наследие традиционной русской художественной культуры, преемственность поколений, сохранение и развитие лучших традиций, следование высоким и духовно-нравственным ориентирам, обмен творческим опытом между педагогами, профессиональное и эмоциональное погружение в праздничную Пасхальную среду – всё это лежит в основе идеи и задач районного конкурса.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО