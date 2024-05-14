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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Школьников и студентов приглашают принять участие в «Большой перемене»

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Ученики образовательных учреждений Всеволожского района могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Большой перемене». Ребятам предстоит проверить свои силы сначала в заочном этапе, а потом в очном – на территории детского лагеря «Артек».

Заявки на участие принимаются до 19 мая включительно. Конкурс проходит при поддержке Минпроса РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Конкурс охватывает 12 направлений – от науки и технологий до экологии и сохранения исторической памяти. Победители среди студентов и старшеклассников получат денежные призы, которые можно реализовать на образование, саморазвития или запуск стартапа. Ученики 5 – 7 классов поборются за путешествие на поезде через всю Россию.

Подробности конкурса на официальном сайте «Большой перемены» https://bolshayaperemena.online

 

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