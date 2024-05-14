Школьники из Мурино сняли документальный фильм о блокаднице

Ученики Муринского Центра образования № 2 ко Дню Победы сняли документальный фильм о ветеране Великой Отечественной войны, жительнице блокадного Ленинграда Галине Николаевне Козловой. Премьера 40-минутной ленты «Дорога к счастью» состоялась в учебном заведении в канун праздника.

Со вступительным словом перед собравшимися выступил директор Центра образования Александр Деревянко. Он тепло поздравил с предстоящим праздником героиню школьного кинопроекта. «Этот фильм называется «Дорога к счастью». Он рассказывает о судьбе маленькой девочки Галины (Добровой) Козловой. Ребенком она прошла ту ужасную войну, была в блокадном Ленинграде. Я хочу поблагодарить Галину Николаевну, что этот знаменательный день она встречает вместе с нами».

В актовом зале погас свет. Первые кадры военной кинохроники… Разрушенные многоэтажки Ленинграда. Кровь, слезы и завораживающий голос Левитана за кадром: «Сегодня, 22 июня, ровно в четыре часа без объявления войны германские войска напали на нашу страну».

Летом 1941 года героине фильма исполнилось только шесть лет.

– Начало войны запомнилось большим пасмурным небом. Приехала грузовая машина, в кузов посадили всех женщин и детей. Гражданских эвакуировали в Колпино. Там пожили немного, и вновь пришлось переезжать. Немцы были очень близко. Здесь не было советских воинских соединений Красной Армии, и оборону здесь держали бойцы народного ополчения.

Из пятнадцати тысяч ижорских солдат-добровольцев с войны вернулся только каждый четвертый.

– Мой дед был в народном ополчении, где он получил смертельное ранение. Его принесли умирать домой. Так мама лишилась отца, – рассказывает дочь Галины Елена Балеевских. – В 1943 году маму с бабушкой эвакуировали из Ленинграда на Большую землю. Они оказались в Новосибирске. Через несколько месяцев маленькая Галя стала круглой сиротой: бабушка заболела и умерла от тифа.

Галина вскоре оказалась в детском доме, оттуда умудрилась сбежать. Став взрослее, поступила на завод в токарный цех где проработала до самой пенсии.

Съёмочная группа при работе над фильмом свозила свою героиню на ее малую родину, ветерана Великой Отечественной войны радушно встретили и на родном предприятии устроили экскурсию в цех, где она работала.

Документальный фильм закончился, в зале зажегся свет. От увиденного школьники несколько секунд приходили в себя, а потом раздались громкие аплодисменты.

Арсений НАЙДЕНОВ

Фото автора