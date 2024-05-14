Олимпийскому чемпиону из Всеволожска вручили медаль «За укрепление боевого содружества»

9 мая во Всеволожск к олимпийскому чемпиону В.П. Белоусову по поручению Министерства обороны приехала делегация из Санкт-Петербургского Военного института физической культуры. Офицеры вручили чемпиону медаль «За укрепление боевого содружества».

Мало кто знает об этой странице биографии В.П. Белоусова, но он 25 лет отдал службе в армии. В 1968 году, когда была Олимпиада во французском Гренобле, он проходил срочную службу. В тот год отмечали юбилей – 50 лет со дня основания Красной армии. И золотая олимпийская медаль рядового Владимира Белоусова была воспринята как подарок к юбилею. В честь этого ему вне очереди присвоили офицерское звание. После Олимпиады в Гренобле он стал младшим лейтенантом.

Когда В.П. Белоусов входил в состав сборной команды СССР, то на международных соревнованиях выступал от имени спортивного клуба армии (СКА). Неоднократно участвовал в чемпионате Вооруженных сил СССР. Его спортивные победы поднимали престиж нашей армии за рубежом, служили примером для других советских офицеров.

После того как В.П. Белоусов вышел из состава сборной, он решил связать с армией свою жизнь, окончил Военный институт физической культуры. После этого служил старшим тренером Сахалинского военного округа по прыжкам на лыжах с трамплина. Позже – в Москве – главным тренером Вооруженных сил по прыжкам на лыжах с трамплина. Также ему довелось работать начальником по физической подготовке и спорту полка в Мурманске. Владимир Павлович Белоусов вышел на военную пенсию в звании майора. И вот об этих заслугах ещё раз вспомнили во время празднования Дня Победы.

В настоящее время группа энтузиастов ходатайствует о том, чтобы единственному отечественному олимпийскому чемпиону по прыжкам на лыжах с трамплина было присвоено звание «Почетный гражданин Ленинградской области». Обращение к губернатору Ленинградской области подписали: депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту С.С. Журова, заслуженный тренер РСФСР Л.А. Баранов, заслуженный тренер РСФСР, участник Олимпийских игр А.Л. Баранов, бронзовый призер Олимпиады 1998 года В.В. Столяров и другие знаменитые спортсмены. Надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен.

Людмила ОДНОБОКОВА