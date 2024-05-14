Всеволожск готовится к плановому отключению горячей воды

«Всеволожские тепловые сети» готовятся к плановой остановке котельной № 3 – оборудование ждут ежегодная проверка и ремонт. На время проводимых работ горячее водоснабжение всех потребителей будет прекращено.

Так, с 20 мая до 3 июня в мкр Бернгардовка будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей. Всем потребителям тепловой энергии от котельной № 3 необходимо до начала работ произвести отключение внутридомовых систем теплоснабжения от наружных тепловых сетей задвижками, а при необходимости установить заглушки.

Специалисты будут проверять общий износ труб и при необходимости проводить ремонт. Поэтому во время испытаний возможно повреждение водопровода – разрывы, утечки, размыв грунта. При обнаружении подобной аварии жителей просят сообщить по городскому номеру 28-410. Не подходите к возможным авариям и предупредите детей, что место утечки потенциально опасно.

Стандартно проверка износа тепловых систем занимается порядка 10–14 дней. Однако при обнаружении серьёзных повреждений ремонт может занять больше времени. О возможном увеличении срока отключения горячей воды ООО «ВТС» сообщают на своём сайте.