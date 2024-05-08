Подведены итоги Всероссийского регионального конкурса фотолюбителей «Юность России»

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Ладога» подвело итоги Всероссийского регионального конкурса фотолюбителей «Юность России». Победители получат право этим летом выступить на федеральном уровне.

Сам конкурс проводится Московским государственным технологическим университетом «СТАНКИН» с целью выявления, развития и поддержки талантливых детей России в области фотоискусства, научно-исследовательской деятельности и научно-технического творчества.

В этом году в региональном этапе приняли участие 134 ребенка из 15 районов и 27 образовательных организаций Ленинградской области. Жюри предстояло отсмотреть свыше 300 работ юных фотолюбителей. Выбрать победителей оказалось совсем не просто. До начала объявления призёров журналистам представилась возможность пообщаться с юными участниками конкурса и их педагогами.

– Мы образцовая фотостудия «Эффект». Наш центр предоставляет трехгодичную программу. Занятия проходят два раза в неделю по два-три часа. В данном мероприятии принимаем участие с 2016 года. С каждым разом наше мастерство в фотографии заметно растёт. Вот и в этом году завоевали три первых места в различных номинациях, и еще шесть школьников удостоились призовых мест.

Темы были достаточно интересными: Год семьи, блокада, Год науки и искусства. Нашим детям оказалась ближе блокадная тематика. Итоги подведены, теперь есть время хорошо подготовиться к федеральному конкурсу, что-то доработать, что-то переснять. Многие наши воспитанники на первые занятия приходят с обычным телефоном, но хобби быстро перерастает во что-то большее, – рассказывает Валерия Бубникова, представитель Подпорожского центра детского творчества.

Нашу беседу пришлось прервать на самом интересном месте – всех призёров организаторы пригласили в зал для награждения. Многие, выходя на сцену за первыми в жизни серьезными наградами, заметно волновались.

– Конкурс проходит с 2008 года. Мы являемся региональным оператором. Среди претендентов – представители всей Ленинградской области. Теперь тройка призеров во всех номинациях получит право участвовать в финальном отборе, который состоится в июле этого года в Москве. У нас есть ребята, которые занимали призовые места на федеральном уровне.

На следующий год вернем форму защиты своих работ конкурсантами. Сначала все участники пройдут заочный отбор и только потом будут приглашены на очную встречу, на которой будут самостоятельно защищать свои снимки. Кроме этого, планируем на это время открыть мастер-классы, куда пригласим профессиональных фотографов, – говорит начальник отдела Елена Конькова.

Своими впечатлениями об итогах конкурса поделился председатель жюри Антон Ляпин:

– Если говорить о самом конкурсе, то на нём представлены как хорошие работы, так и откровенно слабые. Есть вопросы по номинациям. Очень разочаровала репортажная съемка. Радует другое – много детей занимается фотографией. Педагоги со школьной скамьи прививают своим ученикам чувство прекрасного. Любой фотограф должен сочетать в себе разные ипостаси: это человек, любящий точность, чёткость, и в то же время человек, увлекаемый порывом вдохновения, умеющий видеть образность и гармонию в окружающем мире. Фотохудожник выступает в роли летописца эпохи, что возлагает на него особую ответственность.

Арсений НАЙДЕНОВ