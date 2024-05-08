Глава Всеволожского района поздравил участника ВОВ с Днем Победы

Накануне Дня Победы глава Всеволожского района и Заневского поселения Вячеслав Кондратьев навестил Алексея Михайловича Деткова – единственного зарегистрированного в Кудрово участника Великой Отечественной войны. Чиновник поздравил ветерана и вручил подарки от администрации.

Алексей Детков ушел на фронт в 18 лет. Попал в войска 3-го Прибалтийского фронта: освобождал Эстонию и Латвию, получил множество ранений. Награжден Орденом Отечественной войны I степени и нагрудным знаком «Фронтовик 1941–1945 годы».

– Несмотря на почтенный возраст, наш земляк сохраняет бодрость духа, а его рукопожатие куда крепче, чем у иных молодых людей, – отметил Вячеслав Кондратьев. – Для меня большая честь быть лично знакомым с героем, приблизившим долгожданную Победу. Очень рад, что у нас все еще есть возможность пообщаться с людьми, которые спасли мир от фашистской чумы, поклониться им и сказать спасибо.