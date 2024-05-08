В южном микрорайоне Всеволожска построят новые соцобъекты

В микрорайоне Южный планируется строительство новых социальных объектов. По поручению губернатора зампред правительства Ленобласти Евгений Барановский взял на контроль развитие территории и провел совещание с застройщиками и местными властями.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в этом году к школе на Центральной улице добавят пристройку, что позволит создать 300 дополнительных мест. Новые корпуса планируется возвести и в других школах Всеволожска.

Кроме того, группа А101 начнет подготовку к строительству школы мощностью более чем на 1000 мест (в 4 раза больше необходимого по нормативу).

А уже в 2025 году застройщик «Гарант» откроет свой третий детский сад и предоставит на выкуп помещения для нового образовательного центра.

Кроме того, правительство Ленинградской области ведет работу над выкупом здания для открытия новой амбулатории.

Администрация Всеволожского района также оценит возможность создания школы или детского сада на месте постройки, которая была выкуплена после завершения строительства ЖК «Радужный».