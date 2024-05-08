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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожском лесничестве высадили черешню в память о девушках-лесорубах

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Накануне Дня Победы жители Всеволожского района в очередной раз приняли участие в международной акции «Сад памяти». На территории городов и сёл, в поселках и заповедных местах высаживаются деревья, которые станут живыми символами победы.

Очередная акция прошла 7 мая во Всеволожском лесничестве. У памятника девушкам-лесорубам были высажены ивы и молодые черешни, расширившие фруктовый сад. После высадки саженцев участники акции почтили память героинь Великой Отечественной войны минутой молчания, возложили цветы и венки к мемориалу.

Напомним, что в прошлом году рядом с памятником девушкам-лесорубам, погибшим в лесу близ Северной Самарки, высадили вишневый сад. Деревья сорта «харитоновская» стали украшением мемориала, по весне обрамляя памятное место нежным вишневым цветом.

Фото Антона ЛЯПИНА

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