Во Всеволожском лесничестве высадили черешню в память о девушках-лесорубах

Накануне Дня Победы жители Всеволожского района в очередной раз приняли участие в международной акции «Сад памяти». На территории городов и сёл, в поселках и заповедных местах высаживаются деревья, которые станут живыми символами победы.

Очередная акция прошла 7 мая во Всеволожском лесничестве. У памятника девушкам-лесорубам были высажены ивы и молодые черешни, расширившие фруктовый сад. После высадки саженцев участники акции почтили память героинь Великой Отечественной войны минутой молчания, возложили цветы и венки к мемориалу.

Напомним, что в прошлом году рядом с памятником девушкам-лесорубам, погибшим в лесу близ Северной Самарки, высадили вишневый сад. Деревья сорта «харитоновская» стали украшением мемориала, по весне обрамляя памятное место нежным вишневым цветом.

Фото Антона ЛЯПИНА