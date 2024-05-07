В Кудрово выбрали королеву красоты и материнства

29 апреля на сцене КСДЦ «Заневский» в Янино завершился конкурс красоты и материнства «Миссис Кудрово – 2024». Этот ежегодный конкурс проходит здесь уже в пятый раз и стал доброй традицией.

В течение двух месяцев участницы прошедшие предварительный отбор, раскрывали свои способности и радовали близких и зрителей новыми неожиданными образами и восхищали открывшимися талантами. Восемь этапов и восемь испытаний с достоинством преодолели «всегда молодые» мамы, в повседневной жизни никак не связанные со сценой и шоу-бизнесом. Первый этап конкурса начался с кулинарной темы. В этапе «Шеф» 21 участнице предстояло поразить членов жюри национальными десертами собственного приготовления. Затем, на этапе «Караоке», проходившем в формате телепередачи «Угадай мелодию», конкурсанткам нужно было распознать песню по нескольким нотам и исполнить ее. Далее они проходили литературный конкурс по теме «Я женщина». Здесь они проникновенно читали отрывки произведений русских классиков, воспевавших женщин, а некоторые – стихи собственного сочинения. Не забыли организаторы «проверить» и уровень физической подготовки претенденток на «корону». Поэтому на четвертом этапе им необходимо было продемонстрировать силу, скорость, смелость, ловкость, смекалку и умение держать баланс. Это испытание состоялось в парке «Энергия высоты» в Санкт-Петербурге. Следующий, на этот раз уже интеллектуальный, конкурс проходил в форме квиза. Конкурсанткам предстояло дать ответы на вопросы по теме материнства, воспитания детей, ведения домашнего хозяйства. Запоминающимся и впечатляющим получился этап «Талант». Здесь девушки пробовали себя в роли актрис, певиц, исполнительниц танцев и сценических миниатюр. А одна из участниц, работающая в сфере парикмахерских услуг, под изумленные взгляды публики прямо на сцене создала у своей ассистентки прическу в форме короны, используя только лишь волосы «подопечной». Лучшие номера этого конкурса было решено представить в финале. Заключительный, предфинальный этап «Бикини» проходил в пляжной обстановке. Здесь конкурсантки демонстрировали красоту тела.

– На протяжении двух месяцев девушки трудились, получая новые навыки и преобразовывая себя. Каждую неделю, готовясь к очередному этапу конкурса, они проходили мастер-классы в области красоты, правильного питания, подиумного шага, актерского мастерства, азбуки предпринимательства, «королевского» этикета и рисовали эскизы своей будущей короны. В этом году мы ввели в конкурс ряд новаций. Во-первых, в связи с интенсивным увеличением численности жителей поселка Янино и количества желающих принять участие в конкурсе было решено ввести дополнительный титул «Миссис Янино». Вторым новшеством стало утверждение награды для мамочек с пышными формами «Миссис Кудрово Plus size». За пять лет своего существования конкурс красоты и материнства «Миссис Кудрово» стал уже доброй традицией нашего поселения. Он привлекает и объединяет все новых и новых его участниц. Стоит отметить и вклад местных предпринимателей и руководства муниципального образования, оказывающих огромную поддержку в организации и проведении конкурса, что позволяет делать наши мероприятия более масштабными, красивыми и разнообразными, — поделилась директор конкурса, жительница Кудрово Ольга Берг.

И вот настал долгожданный решающий вечер финала. Зрители завороженно ждали появления конкурсанток в нескольких образах. Самым трогательным, пожалуй, получился «family look», где красавицы вышли на сцену вместе с детьми и мужьями. Некоторые из них, отдавая дань уважения семейным и народным традициям, выбрали для финального показа национальные костюмы. Итоговый концерт получился красочным и насыщенным, а все участницы оказались достойны восхищения и наград. И вполне справедливым выглядело решение организаторов удостоить «короны» каждую. Но главная корона досталась Анне Заплетиной. Песня «Ветер перемен» в её исполнении не оставила равнодушным ни одного члена жюри. И по уже сложившейся традиции в этот вечер на сцену вышли и «победительницы» прошлых конкурсов, которые приготовили, групповой танец.

Александр СОРОКИН