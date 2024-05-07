Во Всеволожске чествовали работников скорой медицинской помощи

28 апреля наша страна отмечала замечательный праздник – День работника скорой медицинской помощи. Торжественное мероприятие в честь одной из самых важных экстренных служб прошло в КДЦ «Южный».

Всеобщее мнение выразила главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи комитета по здравоохранению Ленинградской области, главный врач станции скорой помощи в Ленинградской области А.В. Сбруева: «Труд работников скорой помощи – это колоссальная ответственность, жертвенность и мужество. Это умение принимать взвешенное решение в сложных ситуациях, и порой от этих решений зависит не только судьба человека, но и его жизнь».

Всеволожский район для проведения мероприятия был выбран не случайно, ведь он стал настоящей экспериментальной площадкой. В 2020 году были объединены системы Скорой медицинской помощи и Медицины катастроф. Сейчас в объединенную организацию скорой медицинской помощи входят Всеволожская, Токсовская, Сертоловская, Кировская и Выборгская подстанции. Переход на полную централизованную систему завершится в ближайшие 3–4 года, но положительные результаты уже налицо. У объединенной скорой медицинской помощи появилась отдельная диспетчерская служба, в которой работает одновременно несколько человек, что позволило сократить время дозвона населения. Руководители скорой медицинской помощи утверждают, что сейчас время дозвона – 14–16 секунд. Есть еще нюансы, о которых нужно говорить много и отдельно.

А здесь мы сообщим, что на первом месте для экстренной медицины в Ленинградской области оказались сердечно-сосудистые заболевания. В 2023 году медицинские бригады предоставили необходимую помощь при 2 256 инфарктах и 8 638 инсультах.

Ленинградская область – это особый регион, здесь действуют оживленные федеральные и региональные трассы. В 2023 году сотрудники скорой медицинской помощи выезжали на 3 107 дорожно-транспортных происшествий. Своевременно была оказана помощь 4 500 пострадавшим. Сейчас в организации имеется 290 автомобилей скорой помощи, из них 30 автомобилей было получено только за 2023 год. В распоряжении скорой медицинской помощи имеется также санитарная авиация. Вертолеты могут долететь до самых труднодоступных уголков области. Система ГЛОНАСС отслеживает все бригады, которые находятся на вызовах.

И тем не менее проблемы еще есть, в частности недоукомплектованность кадрами. На скорой помощи очень тяжелый, круглосуточный труд. Выдержать его могут только люди, влюбленные в свою профессию. Вот почему мы должны относиться к ним с особым уважением.

А на сцене Всеволожского КДЦ «Южный» 25 апреля царило праздничное настроение. За добросовестный труд, высокий профессионализм, ответственность в оказании помощи жителям Ленинградской области награждали тех, кто действительно этого достоин. Среди награжденных были не только медики, но и водители автомобилей. Действительно, мы не задумываемся, а ведь экстренная работа зависит от многих и многих людей. Это врачи, фельдшеры, медбратья и медсестры, диспетчеры, сотрудники гаража (водители и механики), табельщики, бухгалтеры, экономисты, юристы, IT-специалисты, охранники, специалисты по закупкам и специалисты по связям с общественностью. Каждый из них вносит свой вклад в дело спасения людей. И особенно приятно услышать, что в Ленинградской области есть люди, которые работают в скорой помощи целыми семьями: муж и жена, брат и сестра, мать и дочь. Например, в Тосненском районе работают сестры-двойняшки Перваковы. Они по очереди доставляют в медицинские учреждения своих пациентов. И при этом внешне совершенно не отличаются друг от друга. А из Токсовской подстанции к вам на помощь могут приехать Руслан и Людмила Борисовы. В семье Борисовых на скорой помощи работают сразу три человека: мама, сын и его жена. А вообще, как выяснилось, на подстанциях можно встретить много молодых, красивых, улыбчивых людей.

Благодарственные письма и грамоты были вручены от губернатора Ленинградской области, от комитета здравоохранения, от глав администраций Всеволожского, Кировского и Выборгского районов, от главы администрации города Сертолово и Токсовского поселения. Всё это сопровождалось показом видеороликов из жизни работников скорой медицинской помощи. А потом участники мероприятия поспешили на свои рабочие места, ведь их служба не терпит отлагательства.

Хочется пожелать работникам скорой помощи стойкости, неисчерпаемой любви к людям, уюта и взаимопонимания в их семьях.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО