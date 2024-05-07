«Бессмертный полк» в Ленобласти пройдет в онлайн-формате

В преддверии Дня Победы в России запущены новые форматы участия в акции «Бессмертный полк». 9 мая с 8:10 утра на телеканале ЛенТВ-24 будет идти трансляция «Бессмертный полк онлайн». Также ее можно будет увидеть в социальных сетях холдинга.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, помимо онлайн-трансляции, в регионе будут проходить акции «Окна Победы» и «Флаги Победы». Для участия достаточно оформить окно или балкон тематическими рисунками, трафаретами или же вывесить знамена Победы.

Один из них новых форматов — «Портрет героя на одежде». Можно нанести на одежду портреты с именами героев, сфотографироваться и выложить фото в социальных сетях с хештегом #нашБессмертный полк. Позже из этих фотографий создадут видеоколлаж, который разместят на интернет-ресурсах Бессмертного полка России.