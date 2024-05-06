Пострадавший от пала травы геоглиф «Искра» восстановят к 9 Мая

8 мая на Синявинских высотах на месте прорыва блокады будет восстановлен пострадавший от весеннего пала травы геоглиф «Искра». Волонтеры высадят новые сосны в память о погибших в ходе операции «Искра» 1943 года, когда была прорвана блокада Ленинграда.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, саженцы высадят в рамках акции «Сад памяти». Всего этом году на территориях возле воинских мемориалов Ленобласти планируется посадка тысячи деревьев и декоративных кустарников.

Так, во Всеволожском лесничестве у Малой Самарки посадят черешневый сад в память о погибших заготовителях леса для блокадного Ленинграда. А волонтеры Кудрово высадили в поселении клены, сирень и сосны в память о героях Великой Отечественной войны.

Принять участие в акции могут все желающие. На интерактивной карте можно как найти ближайшие акции по высадке саженцев, так и добавить свою точку. Подробнее на сайте садпамяти2024.рф