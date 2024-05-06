Всеволожские пожарные получат новую технику

Сегодня, 6 мая, глава 47-го региона Александр Дрозденко вручит ключи от новой техники подразделениям Леноблпожспас. Новая спецтехника будет направлена в том числе в пожарный отряд Всеволожского района.

Напомним, что 30 апреля отмечалось 375 лет со дня образования пожарной охраны России. В преддверии праздника во Всеволожске в Культурно-досуговом центре «Южный» состоялась церемония награждения лучших сотрудников.

Сотрудники Всеволожского местного пожарного гарнизона четко выполняют поставленные задачи по обеспечению пожарной безопасности граждан, социальных и промышленных объектов, с честью несут службу. Сегодня подразделение является одним из крупнейших в Ленинградской области, личный состав насчитывает порядка 150 человек. В арсенале пожарных имеется специальная техника и всё необходимое снаряжение, ведется постоянная работа по укреплению материально-технической базы пожарных частей, входящих в гарнизон.

Фото пресс-службы областного правительства