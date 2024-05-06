Во Всеволожском районе прошел фестиваль-конкурс военной патриотической песни «Дети России – дети Победы»

В Рахьинском Доме культуры 27 апреля прошел I Межрегиональный детский фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Дети России – дети Победы», зародившийся как муниципальное мероприятие. Песни о победе, которые исполняли наши дети, произвели такое впечатление, что фестиваль вскоре приобрёл районный статус.

В 2013 году его признали победителем Ленинградского областного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры». Он был назван «Лучшим социокультурным проектом» года. С 2015 года распоряжением губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко Фестиваль-конкурс «Дети России – дети Победы» проводится как областное мероприятие.

На этом его развитие не остановилось. В 2023 году к нам приехали юные исполнители из соседних регионов, узнавшие о фестивале из социальных сетей. Фестиваль таким образом стал межрегиональным. В 2024 году к нам приехали гости из Карелии и Калининградской области. Бок о бок с ними выступали представители 13 регионов Ленинградской области и Санкт-Петербурга. А всего на сцене Рахьинского ДК в этот день прозвучало 55 концертных номеров!

Начальник отдела культуры Всеволожского района Дарья Воробьева, выступившая с напутствием юным участникам фестиваля, объясняет большую популярность конкурса: «Само название «Дети России – дети Победы» находит отклик у каждого русского человека. Ведь это не просто красивая фраза – если бы не было победы в Великой Отечественной войне, то и нас не было бы. Важно, чтобы дети знали об этом. И это символично сейчас, когда наши воины вновь находятся на передовой. Мы ждем от них победы».

Участников поприветствовали глава администрации Щегловского сельского поселения Н.В. Казанцев и настоятель храма Святой Великомученицы Варвары поселка Рахья отец Олег Патрикеев. Надо было слышать, какие трогательные песни прозвучали в тот день и как выразительно исполнялись! Это было удивительно, ведь на сцену выходили дети начиная от 5 до 18 лет. Здесь можно было услышать «Балладу о ледовой трассе», «Балладу о солдатской матери», «Песню фронтового шофера», «Бухенвальдский набат». А Ансамбль казачьей песни имени кавалера ордена Александра Невского контр-адмирала А.Д. Климова «Живая старина» воспроизвел песню «Вспомним, братцы-сталинградцы». Это народное произведение впервые было записано в хуторе Акчернском Урюпинского района Волгоградской области.

У многих исполнителей оказались сильные голоса, но в результате напряженного соперничества Гран-при достался коллективу из поселка Синявино Кировского района Ленинградской области. Этот коллектив называется «Доминанта», а выступал он с песней А. Пахмутовой «На Мамаевом кургане тишина». Юные певцы завоевали профессиональный микрофон и сертификаты от администрации МО «Щегловское СП». Следует добавить, что фестиваль «Дети России – дети Победы» обычно проводится в Щеглово как «детище» местной администрации. Но нынче в Щегловском Доме культуры идут ремонтные работы, поэтому участников фестиваля гостеприимно встретили соседи – поселок Рахья.

В Рахье ребят ожидал не только радушный прием, но и каша из полевой кухни. Воскресная школа храма Святой Великомученицы Варвары показала презентацию своего проекта «Правнуки Дороги жизни», а также мастер-класс по сложению галстуков. В качестве бонуса участникам фестиваля провели бесплатную экскурсию в Музей «Дом авиаторов». Сюрпризом стал гала-концерт, который под вечер исполнили преподаватели. Все участники получили сувениры с символикой фестиваля. Эмблемой фестиваля является памятник «Цветок жизни», девиз – «Пусть всегда будет солнце»!

Отдельно хочется назвать отличившихся детей из Всеволожского района. Лауреатом первой степени на I Межрегиональном фестивале-конкурсе военно-патриотической песни «Дети России – дети Победы» стала Лилия Романюк, которая представляла Лесколовский Дом культуры. Лилия выступала в номинации «Эстрадное пение, дети 9–14 лет», ее наставница – А.С. Дьячкова.

В номинации «Народное пение, дети 9–14 лет» Диплом лауреата первой степени получил ансамбль русской песни «Гостьюшки» из Сертолово (руководитель Е.А. Филиппова).

Варвара Курызина из Всеволожска стала лауреатом второй степени в номинации «Эстрадное пение, дети 9–14 лет, выбравшая для своего выступления песню о Всеволожском районе. Песня называется «Земля героев», ее написали А. Глазунов и С. Глазунов. Варвара занимается под руководством педагога Е.Г. Пащенко.

Эмилия Попова из Всеволожска, София Шумилова из Щеглово, вокальный ансамбль «Радуга» из Всеволожска и вокальный ансамбль «Рассвет» из поселка имени Морозова стали лауреатами третьей степени.

Организаторами этого замечательного мероприятия выступили: комитет по культуре и туризму Ленинградской области, Дом народного творчества Ленинградской области и администрация Всеволожского района.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА