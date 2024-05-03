Ученики из Всеволожского района заняли призовые места фестиваля «Российская школьная весна»

Подведены итоги Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна», который проходил в Ставрополе с 28 апреля. Среди 220 лауреатов и победителей – двое учеников из Всеволожского района.

В фестивале приняли участие порядка 1 200 школьников от 12 до 18 лет из 79 регионов России. Ребята из сборной Ленинградской области завоевали семь наград в вокальном, танцевальном, театральном, инструментальном направлениях и оригинальном жанре.

Среди победителей оказалась Виктория Овчаренко – ученица лицея № 1 г. Всеволожска, ставшая лауреатом I степени в вокальном направлении. А Никита Зубров из Лесколовского центра образования получил спецприз в театральном направлении.

Организаторами II Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна» в Ставрополе выступили «Движение первых», Правительство Ставропольского края, Российский союз молодёжи (РСМ) и Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ).

Фото пресс-службы областного правительства