Во Всеволожске состоится шествие Пасхального крестного хода

В воскресенье, 5 мая, во Всеволожске состоится традиционный общегородской Пасхальный крестный ход. Верующие начнут движение в 12.00 от храма Спаса Нерукотворного Образа и пройдут до Свято-Троицкого собора.

Сбор участников назначен в 11.45 у храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни.

На время шествия дорожно-транспортное движение по Колтушскому проспекту будет ограничено. Водителей просят учитывать изменения при составлении маршрута.