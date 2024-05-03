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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске состоится шествие Пасхального крестного хода

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В воскресенье, 5 мая, во Всеволожске состоится традиционный общегородской Пасхальный крестный ход. Верующие начнут движение в 12.00 от храма Спаса Нерукотворного Образа и пройдут до Свято-Троицкого собора.

Сбор участников назначен в 11.45 у храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни.

На время шествия дорожно-транспортное движение по Колтушскому проспекту будет ограничено. Водителей просят учитывать изменения при составлении маршрута.

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