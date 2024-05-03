О газете Контакты Для рекламодателей Официальные документы

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Посещение Колтушских высот с 1 мая стало платным

0 Комментариев

С 1 мая посещение пяти особо охраняемых территорий Ленинградской области становится платным. Это заказники «Линдуловская роща», «Раковые озёра», «Выборгский», «Кургальский», а также памятник природы Колтушские высоты.

Как сообщает пресс-служба дирекции ООПТ Ленобласти, плата вводится за пребывание на особо охраняемых природных территориях. Средства будут идти на поддержание и развитие внутренней инфраструктуры ООПТ, включая экотропы.

Так, за посещение Колтушских высот придется заплатить 150 рублей в летний период, а с 1 октября по 30 апреля сумма снизится до 100 рублей. От оплаты будут освобождены местные жители, а также ряд льготных категорий граждан.

Оплатить за посещение ООПТ можно через QR-коды на информационных щитах, расположенных на территории заказников. Также реквизиты выложены на сайте ooptlo.ru. Факт оплаты может проверить инспектор.

Решение ввести оплату за посещение Колтушских высот было принято из-за большой негативной антропогенной нагрузки. Здесь часто фиксируются нарушения во время пожароопасного периода, периодически приходится бороться с квадроциклистами и любителями мотокросса, территория замусоривается. Введение платы позволит регулировать численность посетителей и содержать экотропы, которых здесь целых шесть.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Валерий Котляров: «Грамотность населения в сфере ведения бизнеса растет»
  2. Во Всеволожске проходит реформа бань
  3. Мусорная реформа: месяц по новым правилам
  4. Можно ли жить без смартфона?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code