Посещение Колтушских высот с 1 мая стало платным

С 1 мая посещение пяти особо охраняемых территорий Ленинградской области становится платным. Это заказники «Линдуловская роща», «Раковые озёра», «Выборгский», «Кургальский», а также памятник природы Колтушские высоты.

Как сообщает пресс-служба дирекции ООПТ Ленобласти, плата вводится за пребывание на особо охраняемых природных территориях. Средства будут идти на поддержание и развитие внутренней инфраструктуры ООПТ, включая экотропы.

Так, за посещение Колтушских высот придется заплатить 150 рублей в летний период, а с 1 октября по 30 апреля сумма снизится до 100 рублей. От оплаты будут освобождены местные жители, а также ряд льготных категорий граждан.

Оплатить за посещение ООПТ можно через QR-коды на информационных щитах, расположенных на территории заказников. Также реквизиты выложены на сайте ooptlo.ru. Факт оплаты может проверить инспектор.

Решение ввести оплату за посещение Колтушских высот было принято из-за большой негативной антропогенной нагрузки. Здесь часто фиксируются нарушения во время пожароопасного периода, периодически приходится бороться с квадроциклистами и любителями мотокросса, территория замусоривается. Введение платы позволит регулировать численность посетителей и содержать экотропы, которых здесь целых шесть.