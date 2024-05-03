В Дубровке прошел открытый фестиваль «Берёзовый сок»

На живописном берегу Невы в поселке Дубровка 27 апреля прошел XI Всеволожский районный открытый фестиваль «Берёзовый сок».

После праздничного пролога с участием студии хореографии «Аврора» прозвучали приветствия от заместителя главы районной администрации Светланы Хотько и заместителя главы администрации Дубровского городского поселения Элчина Алиева.

А дальше – закружилось, заискрилось, заиграло, запело и заплясало разноцветье творческих коллективов, воспевая русскую берёзку в музыке, танце и слове!

Творческая группа Культурно-досугового центра «Южный» чередовала поэтические выступления участников музыкально-поэтического объединения «Родник» с художественными номерами коллективов, приехавших на праздник со всех концов района.

Очень трогательно смотрелись на фестивале работы юных живописцев из художественных отделений школ искусств района.

Праздник получился на славу. Без малого 60 концертных номеров прозвучало со сцены парка «Невский», и каждый из них был достоин всяческих похвал.

Осталось лишь поблагодарить хозяев за отличную организацию фестиваля и вспомнить, что русское слово «берёза» восходит к древнему корню «bhe» – «белизна», «белый». Современные лингвисты связывают её название с глаголом «беречь». Считается, что название «берёза» произошло в VII веке и является однокоренным слову «беречь». Дело в том, что во время язычества у славян была богиня, имя которой – Берегиня. Она являлась матерью всех духов, символизировала весну, и её символом была именно берёза.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО