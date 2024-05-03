Во Всеволожске прошла памятная акция «Помни Чернобыль!»

На Румболовской горе, у мемориала «Помни Чернобыль!», 26 апреля прошла памятная акция, посвящённая Международному дню памяти погибших в радиационных авариях.

Напомним, что 38 лет назад, 26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты на реакторе № 4 Чернобыльской атомной электростанции прогремел взрыв. Мир окутало облако радиации… На эту беду откликнулась вся страна. Более 200 тысяч человек в те страшные дни не за страх, а за совесть предотвращали катастрофу мирового масштаба. Эта катастрофа стала поворотным моментом в судьбах многих людей. Уровень радиации был настолько высоким, что время работы исчислялось несколькими минутами.

С течением времени, казалось, стирается горечь и острота восприятия этой трагедии, но мы не вправе забывать имена героев и их подвиг…

Многие заплатили жизнью и здоровьем за то, чтобы мы все могли жить, не думая о последствиях, ставших для нас уже историей.

В мероприятии на Румболовском мемориальном комплексе приняли участие делегации городских и сельских поселений Всеволожского района, почётные гости, ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции, учащиеся средних образовательных школ и патриотические молодёжные организации.

После торжественного пролога «Край берёзовый» с участием вокального ансамбля «Эдельвейс» прозвучал Гимн Российской Федерации, и к собравшимся на площади обратились глава г. Всеволожска Станислав Богдевич, председатель Всеволожской районной общественной организации «Союз Чернобыль» Владимир Флорян, член общественной организации «Союз Чернобыль г. Сертолово» подполковник инженерных войск Сергей Никифоров, председатель благотворительной общественной организации «Милосердие и забота о детях Чернобыля» Наталья Моргун и другие.

Панихиду по жертвам радиационных аварий отслужил настоятель храма Святой великомученицы Варвары в п. Рахья, иерей Олег Патрикеев, и все склонили головы, слушая слова литературно-музыкальной композиции «Помни Чернобыль!» в исполнении артиста детского музыкального театра «Карамболь» Ярослава Гребельного.

После минуты молчания в небо взлетели белые голуби, символизирующие души погибших при ликвидации аварии.

В память людей, которые ценой своей жизни сделали всё, чтобы последствия самой страшной катастрофы XX столетия были как можно меньше, к монументу «Помни Чернобыль» легли живые цветы от депутатских корпусов Всеволожского района и г. Всеволожска, Главного управления МЧС России по Ленинградской области, Всеволожской районной общественной организации «Помни Чернобыль», «Союза Чернобыль г. Сертолово», благотворительной организации «Милосердие и забота о детях Чернобыля».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО