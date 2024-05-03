Во Всеволожске прошел хореографический фестиваль-конкурс «Феерия»

Два десятка красочных номеров исполнили детские хореографические коллективы на районном фестивале-конкурсе «Феерия» 26 апреля в КДЦ «Южный». Мероприятие было посвящено Международному дню танца.

Участие в конкурсе приняли юные танцоры из разных поселений района. Все они не раз достойно выступали в танцевальных состязаниях и занимали призовые места. Солидное жюри отметило, что уровень конкурсантов достаточно высокий и очень сложно было выбрать самых лучших.

– Победа, безусловно, окрыляет, вселяет уверенность, – отметила главный специалист отдела культуры администрации Всеволожского района Елена Усик. –Танцевальные коллективы Всеволожского района держат хорошую планку: номера выверенные, танцоры хорошо чувствуют друг друга на сцене. Однако самое главное в танце – это любовь к движению и свобода самовыражения. С этим у ребят, как я вижу, тоже всё в порядке.

Необычный номер под названием «Покорители космоса», посвященный 90-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина, станцевал хореографический коллектив «Грация» из Сертоловской детской школы искусств. Оригинальные декорации, костюмы и мастерство исполнителей покорили жюри, которое наградило ребят Дипломом первой степени. Юные артисты представили также детские танцы «С ложками», «Бабочки», «Уморилась», «Ноктюрн» и «Чебатуха».

– Такие конкурсы способствуют творческому росту наших ребят, – отмечает преподаватель Сертоловской школы искусств Татьяна Бойко.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА