Александр Дрозденко совершил рабочую поездку в Кудрово

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 3 мая посетил Всеволожский район с рабочим визитом. Программа дня оказалась насыщенной: глава региона посетил Кудровский центр образований и провел там урок мужества, встретился с многодетными семьями и поучаствовал в субботнике.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, первым пунктом рабочей поездки стал центр образования «Кудрово». Там Александр Дрозденко осмотрел школьный музей, посвященный 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Проект был создан учениками, родителями и педагогами.

«Спасибо за сохранение памяти о наших великих предках и о нашей Великой Победе. Ленинградская земля обильно полита кровью советских солдат, и подвиг Ленинграда, его жителей и защитников бессмертен! Через связь поколений, мы гордимся нашими ребятами, кто с оружием в руках защищает нашу Родину в зоне СВО. Победа будет за нами! Спасибо за создание музея!», – такую запись оставил в книге отзывов Александр Дрозденко.

После глава региона осмотрел лаборатории Центра обучения управлением беспилотными летательными аппаратами, созданного на базе школы. Здесь ученики предпрофессиональных инженерных 10–11 классов смогут получить навыки операторов БПЛА.

Затем настало время урока мужества на тему «Этих дней не смолкнет слава» для обучающихся 10 класса. Губернатор говорил с ребятами о героях-ленинградцах.

Следующим блоком рабочего визита стала встреча с многодетными семьями, на которой губернатор анонсировал создание «муниципального стандарта» социальной поддержки. По завершению встречи прошло торжественное вручение автотранспортных средств многодетным семьям.

Завершилась рабочая поездка на свежем воздухе. Глава региона принял участие в субботнике, который в этот день был организован в парке Оккервиль. Александр Дрозденко вместе с членами правительства и сотрудниками комитета общественных коммуникаций Ленобласти приводили территорию в порядок после зимы.

Фото Александра Ольховского