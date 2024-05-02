НКО Всеволожского района ищет пути для сотрудничества с бизнесом

В Центре поддержки предпринимательства Всеволожского района состоялась рабочая встреча представителей Общественной палаты Ленинградской области и Общественной палаты Всеволожского района с представителями некоммерческого сектора и бизнес-сообщества.

Обсуждались вопросы организации взаимодействия некоммерческих организаций и предпринимателей в реализации социально значимых проектов.

В своём выступлении заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области В.П. Журавлёв отметил, что, несмотря на наличие примеров эффективного взаимодействия НКО и бизнеса, сотрудничество двух секторов пока не получило широкого распространения и системного характера.

В своих выступлениях члены Ленинградской областной палаты С.Д. Аверьянов и О.Б. Грачёва обратили внимание на то, что взаимодействие бизнес-сообщества и НКО может быть стабильным и эффективным, если каждая из сторон определится, какого результата они ждут от сотрудничества. Ольга Борисовна привела много примеров из опыта работы ресурсного центра, которым она руководит, и предложила создать интернет-портал, где НКО и бизнес смогли бы находить друг друга и взаимодействовать.

Ответственный секретарь Общественной палаты Всеволожского района А. С. Ермолаев отметил, что такое взаимодействие может стать полезным и эффективным, если территории будут иметь социальный паспорт и понимание, в каком направлении им предстоит развиваться в ближайшие годы.

Заместитель главы администрации Всеволожского района С.В. Хотько выступила с предложением необходимо включать социальный паспорт территории в прогноз социального развития района, поселения. В таком случае эти программы будут не оторваны от жизни, а направлены на развитие данных территорий. Идею поддержали и другие представители администрации — председатель Комитета по опеке и попечительству И. Г. Гончарова и начальник управления экономики И.С. Маслова.

Председатель Общественной палаты Всеволожского района И.Н. Гуреева-Дорошенко выразила сожаление о том, что Общественная палата не была вовлечена в подготовку этой рабочей встречи и не все члены палаты смогли принять в ней участие, а им есть чем поделиться с собравшимися. В палате 14 человек являются предпринимателями, многие из которых сотрудничают с некоммерческим сектором, а 11 человек – представители НКО.

Ирина Николаевна привела множество примеров эффективного взаимодействия НКО и предпринимателей, в том числе и в Общественной палате, поддержав предложение О.Б. Грачёвой о создании интернет-платформы, так как у многих предпринимателей отсутствует понимание, на какие социальные проекты они могут направить деньги.

В конце мая Общественная палата Всеволожского района совместно со Всеволожским центром развития предпринимательства намерены провести семинар «Бизнес и благотворительность», на котором предприниматели могут получить юридические знания и обменяться опытом.

Пресс-служба Общественной палаты Всеволожского муниципального района