В Сертолово отремонтировали и заполнили уличные стойки для книгообмена

Как только позволила погода, уличные стойки для книгообмена Всеволожского района вновь начали пополняться литературой. Любой желающий может взять приглянувшееся издание, а также дополнить общую книжную полку чем-то из своей домашней библиотеки.

У многих жителей Всеволожского района дома скопились книги, которые давно прочитаны. Они месяцами лежат на полках и в книжных шкафах, ветшая и желтея в ожидании своей дальнейшей участи. Для того чтобы дать книгам «вторую жизнь» на улицах и в парках города Сертолово установлены специальные шкафы или навесы, где горожане могут оставить ненужные им книги и взять почитать те, которые оставили другие.

В конце апреля во все отремонтированные и обустроенные сертоловские уличные библиотеки была завезена специально подготовленная литература, и они вновь работают для желающих и любителей чтения. В городе семь таких мест и пополнение «библиотечного фонда» книгами невостребованными в домашних библиотеках только приветствуется.

Ян КАТИН

Фото издания «Петербургский рубеж»