О газете Контакты Для рекламодателей Официальные документы

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Сертолово отремонтировали и заполнили уличные стойки для книгообмена

0 Комментариев

Как только позволила погода, уличные стойки для книгообмена Всеволожского района вновь начали пополняться литературой. Любой желающий может взять приглянувшееся издание, а также дополнить общую книжную полку чем-то из своей домашней библиотеки.

У многих жителей Всеволожского района дома скопились книги, которые давно прочитаны. Они месяцами лежат на полках и в книжных шкафах, ветшая и желтея в ожидании своей дальнейшей участи. Для того чтобы дать книгам «вторую жизнь» на улицах и в парках города Сертолово установлены специальные шкафы или навесы, где горожане могут оставить ненужные им книги и взять почитать те, которые оставили другие.

В конце апреля во все отремонтированные и обустроенные сертоловские уличные библиотеки была завезена специально подготовленная литература, и они вновь работают для желающих и любителей чтения. В городе семь таких мест и пополнение «библиотечного фонда» книгами невостребованными в домашних библиотеках только приветствуется.

Ян КАТИН
Фото издания «Петербургский рубеж»

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. «…Средь цветов нашёл слова я, в вереске сорвал я руны»
  2. «А живу я, огромную цену за жизнь заплатив…»
  3. Стройка и ипотека в Ленобласти: купить квартиру легче, чем кажется
  4. Валерий Кухарешин на сцене и в жизни

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code