Во Всеволожском районе сохранилась прошлогодняя клюква

Прошлый год стал урожайным для дикорастущей клюквы. Далеко не всё успели собрать любители ягод, поэтому значительная часть оказалась надежно укутана снегом. С наступлением весны выяснилось, что клюква отлично «перезимовала».

Биолог и автор блога «Каждой твари по паре» Павел Глазков нашел поляну клюквы, прекрасно сохранившейся с прошлого года.

– Клюкву нередко начинают собирать в конце лета, когда она не до конца созрела и внешне еще белобокая, – рассказал специалист. – Однако клюква становится ароматной и вкусной только после первых заморозков. Эти свойства ягоды не теряются и до весны.

Как правило, перезимовавшая клюква от свежей отличается более сладким вкусом и хрупкостью. Напитанные влагой ягоды лопаются от грубого прикосновения, поэтому в идеале собирать такую ягоду во время утренних заморозков. Хотя сохраниться ягода может вплоть до июня.