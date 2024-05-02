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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожском районе прошли субботники

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В минувшую субботу, 27 апреля, в городах и поселениях Всеволожского района прошли массовые субботники. Жители наводили порядок в парках и скверах, возле памятных мест и мемориальных комплексов.

Потрудиться на благо района вышли как неравнодушные жители, так и представители правительства Ленинградской области, администрации Всеволожского района и подведомственных учреждений.

Особое внимание в преддверии майских праздников было уделено мемориальным комплексам и территориям около памятников, посвящённым Великой Отечественной войне. За несколько часов дружной работы в порядок привели десятки общественных территорий.

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