«Единая Россия» в шестой раз провела «Диктант Победы»

«Единая Россия» 26 апреля в шестой раз провела Международную патриотическую акцию «Диктант Победы». Он состоялся более чем на 28 тысячах площадок в 61 стране мира, а также онлайн на сайте диктантпобеды.рф.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в видеоприветствии участникам акции подчеркнул, что «Диктант Победы» пишут по велению сердца и с безмерной благодарностью героям Великой Отечественной войны.

«Диктант проходит во всех российских регионах и в десятках зарубежных государств — везде, где жива память о великом подвиге нашего народа в самой тяжелой и кровопролитной войне 20 века. Каждый из сотен тысяч участников «Диктанта Победы» в едином строю со своими близкими, старшим поколением наших семей, с теми, кто шёл за Родину в бой и трудился в тылу. Не жалел ничего, даже собственной жизни, ради нашего свободного и мирного будущего. Для нас они бессмертны», — сказал он.

Как отметил координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, «Диктант Победы» – самая массовая и масштабная акция на знание истории Великой Отечественной войны, крупнейший просветительский, патриотический международный тест. «Участие в диктанте – не только проверка своих знаний военной истории Отечества, это выражение уважения и глубокой благодарности уходящему поколению фронтовиков», — подчеркнул он, выступая на центральной площадке.

На центральной площадке в Ленинградской области, в Штабе общественной поддержки в Гатчине приняли участие заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, руководитель регионального исполнительного комитета Партии Дмитрий Рытов, депутаты Законодательного собрания Ленобласти, председатели комитетов.

«Проведение «Диктанта Победы» — это очень важная акция, это партийный проект. Это всё-таки наша история. И очень важно, что Партия не находится в стороне от нашей истории. Мы должны помнить о том, что победили в Великой Отечественной войне, победили нацизм. Сегодня мы боремся с новым нацизмом. Мы должны сохранять память о тех героических подвигах наших солдат. Для нас и для нашей молодежи – это очень важно!» — подчеркнул Николай Емельянов.

Напомним, 26 апреля «Единая Россия» в шестой раз провела международную акцию «Диктант Победы». Её поддержали школы, вузы, структуры Росатома, Росгидромета, Роскосмос, Русское географическое общество, Почта России, промышленные корпорации. Ответить на вопросы «Диктанта Победы» можно было в аэропортах страны, в самолётах, на железнодорожных вокзалах, в поездах дальнего следования. Более 1,5 тысяч площадок работали в воинских частях, подразделениях, учебных заведениях Минобороны, Росгвардии, МВД, МЧС.

Задания в этом году посвятили 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР (один из ключевых этапов освободительной миссии Красной Армии), юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.

Вопросы «Диктанта Победы» перевели на восемь языков: английский, французский, испанский, польский, сербский, монгольский, китайский и греческий. Онлайн-версию также адаптировали – она доступна на английском и китайском языках.

Также, сразу после окончания тестирования участники написали письма героям СВО. Как отметила Председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак: «Эта новая традиция, в которой я участвую не первый раз, является хорошей поддержкой для наших земляков, защищающих Родину, и это начинание достойно широкого распространения, особенно среди молодых жителей области, как проявление истинного патриотизма».

Пресс-служба партии «Единая Россия» Ленинградская область