Во Всеволожске открылась выставка «Весна СВОих»

26 апреля во Всеволожском Доме культуры состоялось торжественное открытие культурно-выставочного проекта «Весна СВОих». На экспозиции представлены работы художников Донецкой и Луганской Народных Республик, Санкт-Петербурга и Москвы.



Как сообщает пресс-служба администрации ВМР, гостей и участников мероприятия встречал военный духовой оркестр. С приветственным словом выступили представители ЗакСа Ленобласти, правительства Санкт-Петербурга, глава и депутаты города Всеволожска.

В рамках торжественной части прозвучали и истории участников Специальной военной операции. А самым трогательным моментом стало предложение руки и сердца героя СВО своей возлюбленной, которая в качестве медсестры спасала жизни бойцов.

Помимо работ художников, посвященных героям СВО, на выставке представлены элементы экипировки и снаряжения бойцов, а также военные трофеи. Экспозиция будет доступна для посещения до 12 мая.