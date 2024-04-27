Во Всеволожске демонтируют незаконно установленные гаражи

В микрорайоне Бернгардовка приступили к сносу самовольно установленных гаражей, а также торговых ларьков, которые не платят аренду. Большинство боксов давно заброшены своими владельцами и не используются.

Как отмечает пресс-служба администрации ВМР, все владельцы были заблаговременно предупреждены о готовящейся ликвидации незаконно установленных гаражей. Однако попыток ни перевезти боксы, ни разобрать содержимое предпринято не было.

Стоит отметить, что местные жители восприняли снос старых гаражей с одобрением. И неудивительно – ржавые железные боксы портили облик микрорайона, занимая существенное пространство.