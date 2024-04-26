У кошечки – не боли, у собачки – не боли….

Профессия ветеринара всегда была уважаемой. Об этом говорит и всеобщая любовь к героям детских книжек – специалистам по лечению зверей: доктору Айболиту у нас в России и доктору Дулиттлу в англоязычном мире…

О важности и популярности людей этой профессии можно судить и потому, что их подготовкой занимаются десятки специализированных средних и высших учебных заведений у нас в стране.

В преддверии Всемирного дня ветеринарного врача, который отмечается 27 апреля, наш корреспондент встретился с руководителем ветеринарной клиники «АльтерПлюс» Ириной САНХОЦКОЙ.

– Ирина Геннадьевна, готовясь к встрече с вами, я вдруг узнал, что 19 апреля в мире отмечают День владельцев домашних животных… А так как у меня в доме мирно живут-поживают пять котов, кошка и собака, то настроение мое весьма приподнятое! А учитывая то, что все они «прошли» через ваши руки, а некоторых вы в буквальном смысле этих слов вернули к жизни – настроение у меня праздничное вдвойне!

– Здорово, что есть такой праздник! Это отличный повод поздравить всех, у кого дома есть домашние любимцы, что я с удовольствием и делаю! Ответственно заявляю: в этот день мы можем себя похвалить за заботу и любовь к братьям меньшим. Ведь без них наша жизнь была бы другой, не было бы хлопот, прогулок, уборок, кормлений. Но эти хлопоты приятные, так как мы любим своих питомцев и готовы уделять им время и заботиться о них. Без них наш дом пуст, а с их появлением наполняется жизнью. Домашние животные – это не просто вещи или игрушки, которые можно купить и забыть. Они требуют любви, внимания и ухода, как и любой другой член семьи. Забота о животных помогает развивать ответственность и уважение к окружающей среде, а также развивает чувство социальной ответственности.

Домашнее животное – лучший друг ребенка, который всегда выслушает и поддержит, подарит позитив и радость.

Я уже не говорю о том, кем является «пушистый друг» для людей «серебряного» возраста…

– Для вас любовь к животным – это что-то глубоко личное?

– Животных я люблю с детства. А стать ветеринаром решила 20 лет от роду, когда заболел и умер мой любимый щенок. Это меня и подвигло к выбору будущей профессии. До этого времени я ещё не знала, кем хочу быть, хотя уже окончила издательско-полиграфический техникум. Мне даже довелось поработать в издательстве, но художественным редактором я не стала…

В 1995 году я окончила Санкт-Петербургскую ветеринарную академию… И хотя сама родилась в городе, с детства мечтала иметь свой дом. И чтобы в нём обязательно со мной рядом жили и мои питомцы! В конце концов мечта сбылась: мы переехали на постоянное место жительства в посёлок Корнево. И здесь мне повезло – судьба свела меня с замечательным человеком Владимиром Ивановичем Наумовым, руководителем Всеволожской ветеринарной станции. Я стала работать под его руководством и многому научилась у него и других специалистов за без малого 20 лет.

– И всё-таки решили уйти…

– Да, это произошло 7 лет назад. Вы знаете, меня всегда привлекали, если можно так сказать, нетрадиционные методы лечения животных: гомеопатия и акупунктура… Как и все выпускники Академии, я сначала лечила животных традиционными методами, т. е. «как учили». Со временем стала использовать для помощи больным животным иные методы. К гомеопатическим методам лечения животных не все относятся с доверием. Ещё долго придётся изживать предрассудки и непонимание. Но жизнь на месте не стоит. Артрозы, инсульты, параличи и другие достаточно тяжёлые заболевания этот метод позволяет побороть.

Сейчас у меня свой кабинет во Всеволожске, который я с помощью коллег оборудовала по своим потребностям. Есть даже маленькая лаборатория.

Любой врач, независимо от того, какие методы лечения он использует, старается помочь своему пациенту. Это – закон.

Я нисколько не против традиционных методов лечения, но считаю, что гомеопатия – это перспективное направление в ветеринарии. С помощью гомеопатии мы пытаемся «включить» резервы самого организма, помочь ему самому справиться с болезнью. Мы не думаем о биохимических процессах, мы думаем о том, чтобы восстановить жизненную силу животного. И когда это удаётся, организм начинает функционировать так, как должен.

Заботу о здоровье своих питомцев разумно доверять профессионалам. Я и мои коллеги способны в ходе осмотра определить имеющиеся патологии у пациентов и порекомендовать оптимальный комплекс процедур для лечения исключительно ветмедикаментами и, конечно, на месте произвести все необходимые манипуляции. И я сейчас могу работать, если угодно, более спокойно, больше времени уделять лечению своих «пациентов».

– Ну и как – «пациенты» не убывают?

– Животных поступает довольно много. Справляемся. И я ведь не одна здесь работаю. У нас слаженная «команда». Антонина Волосникова (хирург, терапевт), Анна Литвин (специалист по диким животным, птицам, змеям и земноводным), Елена Тамбовцева (специалист по ультразвуковым исследованиям) – все отличные знатоки своего дела! Без них я бы, конечно, не справилась!

К нам обращаются и из Санкт-Петербурга, и из многих других градов и весей Ленинградской области. Звонят из ближнего и дальнего зарубежья…

Чтобы максимально помочь больным животным и их хозяевам, я разработала авторский онлайн-курс: «Как самостоятельно вылечить своё животное акупунктурой, когда рядом нет врача». Тем самым я помогаю владельцам животных разобраться в симптомах болезни и учу быстрой помощи, без использования химических препаратов.

– Совсем скоро у вас профессиональный праздник…

– Пользуясь случаем, хочу в первую очередь пожелать своим коллегам уважать друг друга. Мы все стремимся сделать окружающий мир лучше. Ну и, конечно же, желаю здоровья и успехов во всех начинаниях!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото из архива И. Санхоцкой