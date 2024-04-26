Мамы Всеволожского района становятся предпринимательницами

Декретный отпуск и грудной ребёнок на руках не помеха для открытия собственного дела – уверены в Минэкономразвития России. В ведомстве призывают мам со всех регионов России активнее принять участие в проекте «Мама-предприниматель». С этого года программа пройдёт во всех федеральных округах. Уже поступило более шести тысяч предварительных заявок от участниц.

– Это только слухи, что декретный отпуск – как заточение в четырех стенах, – говорит предприниматель Анастасия Остапенко из Янино. Её проект – детская театральная студия «Умка» – получил в прошлом году главный приз 100 000 рублей. – Новоиспеченная мама не должна круглосуточно метаться от ребенка к плите, от плиты к стирке, а от стирки снова к малышу. Дерзайте! Открывайте своё дело и участвуйте интересных проектах.

– В 2024 году на основе обратной связи от участниц мы приняли решение о развитии программы: расширится ее география с 63 до 70 регионов – от Камчатки до Калининграда, – отмечает заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Среди нововведений этого года – проект «Мама на селе», который впервые «обкатали» в прошлом году в Краснодарском крае.

Его основная цель – способствовать развитию собственного дела и профессиональной самореализации женщин в сфере АПК, привлечению инвестиций в экономику сельских районов. В этом году планируется растиражировать этот модуль в других регионах. Помимо этого, для женщин из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей будет проведен уникальный модуль «Мама-дети-бизнес». Он позволит женщинам пройти обучение, получить необходимые знания и навыки, а также стартовый капитал в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, в Ленинградской области в прошлом году образовательная программа «Мама-предприниматель» состоялась во Всеволожском районе, в Фонде развития предпринимательства.

– Каждый раз мы не перестаём удивляться идеям и тому энтузиазму, с которым приходят на программу участницы, – отмечает руководитель Фонда Ирина Кондратьева. – В ходе проекта представители Центра «Мой бизнес» всегда подчеркивают те меры поддержки, которыми могут воспользоваться слушательницы.

В программе главное не победа, а участие. У нас есть примеры, когда женщины разных выпусков, не выигравшие грант, приходили к нам за консультациями, разработкой бизнес-плана, сертификацией, PR-поддержкой.

«Мама-предприниматель» – отличное место для коллабораций. По итогам прошлогодних программ некоторые девушки объединяются и делают общее дело.

Ирэн ОВСЕПЯН