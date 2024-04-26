Во Всеволожске прошел вокальный конкурс в честь праздника Пасхи

В Культурно-досуговом центре «Южный» г. Всеволожска 19 апреля состоялся муниципальный конкурс вокального творчества, посвящённый празднику Светлого Христова Воскресения, организованный Дворцом детского (юношеского) творчества Всеволожского района совместно с Токсовским, Кудровским и Всеволожским благочиниями Выборгской епархии Русской православной церкви.

86 участников из 19 заявленных в программе конкурса коллективов и индивидуальных исполнителей, представляющих детские воскресные школы при храмах, общеобразовательные школы и детские учреждения культуры, исполнили в этот день песни о Пасхе и Родине.

Взыскательное жюри в составе руководителя отдела музыкально-хорового творчества ДДЮТ Натальи Фокиной, концертмейстера образцового детского коллектива «Хоровая студия «Тоника» Светланы Воротниковой, помощников благочинных по образовательной деятельности – иереев Александра, Алексия и Александра – определило победителей.

В номинации «Пасхальный звон» I место заняли Солтанязова Александра и вокальный ансамбль «Сергиевцы», II место – вокальный коллектив «Волна», III место – ансамбли народной песни «Оберег» и «Здрава».

В номинации «Мой край родной, моя Отчизна» I место у вокального ансамбля «Голос-АРТ», хора «Дружба» и Курызиной Варвары, II место у Рулёвой Ульяны и Солтанязовой Александры. Победители конкурса получили право на участие в областном этапе конкурса в г. Приозерске.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Светланы УСИК