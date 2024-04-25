Токсовская пожарная часть отметила день рождения

В апреле свой 38-й день рождения отметила 94-я пожарно-спасательная часть, базирующаяся в поселке Токсово.

В торжественных мероприятиях приняли участие глава администрации Токсовского городского поселения Олег Иванов, начальник Всеволожского местного пожарного гарнизона Александр Ульяновский, заместитель председателя местного отделения ВДПО Всеволожского района, ветеран пожарной охраны Валерий Миклин. Почётные гости поздравили с праздником и вручили благодарности и памятные подарки личному составу.

На протяжении почти четырех десятилетий 94-я пожарно-спасательная часть обеспечивает постоянную готовность при проведении боевых действий по тушению пожаров, личный состав круглосуточно несет службу по охране жизни, здоровья и имущества граждан. На сегодняшний день в штате подразделения, которое возглавляет Дмитрий Белов, трудится 46 человек. Часть полностью укомплектована основной и специальной техникой, современным противопожарным оборудованием.

Район выезда у токсовских пожарных обширный – одних только населённых пунктов более 50. Помимо жилых строений, в том числе и многоэтажных, на территории расположены промышленные и сельскохозяйственные предприятия, склады, несколько крупных водоёмов и даже участок федеральной трассы.

Одним из значимых моментов праздника стало прохождение маршем по плацу кадетских классов МЧС России. Кадетское движение во Всеволожском районе набирает обороты – только под эгидой Министерства чрезвычайных ситуаций специализированные классы созданы в четырех учебных заведениях – Гарболовской и Бугровской средних школах, в Ново-Девяткинской школе № 1, а также в Центре образования № 2 города Мурино.

Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориалу майору внутренней службы Дмитрию Тихомирову, который погиб как герой во время ликвидации масштабного пожара. Вместе со своим помощником Дмитрий проводил разведку помещений жилого дома, но внезапно произошло обрушение перекрытий первого и второго этажей. Он успел оттолкнуть своего товарища из квадрата завала, но спастись сам не смог.

Памятная стела была воздвигнута в апреле 2015 года по инициативе сослуживцев Дмитрия Тихомирова и жителей Токсово. На граните высечены строки: «Свой долг выполняя, себя не сберег. Скорбим, но знаем, иначе не мог…»

Участники мероприятия почтили минутой молчания память пожарных, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото предоставлено дознавателем ОДН и ПР Всеволожского района Натальей ТУНИК