В Ленобласти прошло собрание Ассоциации совета муниципальных образований

Делегация Всеволожского района приняла участие в общем собрании Ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской области» – двадцатом по счёту, юбилейном, которое традиционно проходит в преддверии Дня местного самоуправления. В нынешнем году представители всех муниципальных образований 47-го региона собрались в гостеприимных стенах Досугового центра «Родник» города Волосово.

Заседание предваряла выставка «Чиновник тоже человек», где были представлены творческие работы сотрудников органов исполнительной власти разных уровней.

– Наша цель – через диалог на языке творчества проявить заботу о наших жителях. В дальнейшем организованные музыкальные и литературные вечера, мастер-классы, благотворительные выставки и акции будут этому способствовать, – отметила на открытии выставки председатель комитета МСУ Ленинградской области Лира Бурак.

В экспозиции выставки – поделки из природного материала, кружева и вышивки, живопись, изделия из воска, шерсти и бисера, образцы автомоделирования, красочные фотоподборки. В залах центра были представлены работы 21 служащего из 9 районов и 2 областных комитетов.

Особо была отмечена работа нашей землячки из города Сертолово, специалиста местной администрации Ирины Сосновской. Тончайшая вышивка с изображением тройки лошадей привлекла внимание губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, который также принимал участие в общем собрании Ассоциации. Глава 47-го региона выбрал это уникальное полотно для подарка киргизским коллегам. К слову, Ирина Сосновская занимается не только изящным рукоделием – она вяжет носки и делает шевроны для воинов.

Приветствуя участников собрания Ассоциации, Александр Дрозденко подчеркнул, что от эффективной работы представителей муниципальной власти, их способности вести диалог с людьми, откликаться на просьбы сограждан напрямую зависит развитие той или иной территории, качество жизни каждой семьи.

В своём обращении губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко напомнил главам администраций об ответственности и основном критерии работы – пользе для жителей.

«У нас в области крепкие муниципалитеты, почти все. Им много удалось сделать, и это заметно. Но жители ждут от нас большего, и мы должны соответствовать», – подчеркнул Александр Дрозденко. Также он отметил, что Ленинградская область входит в ТОП-10 лучших регионов России по качеству жизни.

В ходе собрания представители муниципалитетов заслушали отчёт о проделанной работе и подвели итоги минувшего года. Также были намечены цели, задачи и основные направления деятельности в 2024 году. Завершилось мероприятие торжественной церемонией награждения руководителей и сотрудников органов местного самоуправления за высокий профессионализм и вклад в развитие муниципальных образований.

Светлана ЗАВАДСКАЯ