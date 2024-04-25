Всеволожская больница: перспективы и проблемы

Открытый диалог с населением – один из важных принципов работы главного врача Всеволожской клинической межрайонной больницы Станислава Викторовича Понкратова. За год своей работы в этой должности он уже дважды проводил встречи с жителями и готов продолжать общение в форме живого разговора, позволяющее, с одной стороны, услышать «чаяния масс», а с другой – донести до людей необходимую информацию о деятельности крупнейшего в районе медицинского учреждения.

Мы, журналисты, готовы выступить посредниками в этом общении, если такая необходимость возникнет, тем более что в газете неплохо зарекомендовала себя рубрика «Интервью берёт читатель». Сбор вопросов для настоящей публикации мы специально не объявляли, они попали в наши руки из разных источников, но в целом отражают те проблемы, с которыми сталкиваются жители при обращении в медицинские учреждения.

Разговор с С.В. Понкратовым мы начали с вопроса, который лежит на поверхности, – достаточно ли врачей? Станислав Викторович признался: с первых дней работы ему пришлось столкнуться с дефицитом кадров. Первостепенной задачей нового руководителя стала необходимость ликвидации кадрового дефицита, ведь никакие самые передовые технологии не способны вывести медицинское учреждение на современный уровень без преданных делу и грамотных людей.

Проблема нехватки специалистов ощущается не только у нас – дефицит кадров существует в медицинских учреждениях и области, и Петербурга, и страны в целом. Решить ее можно только при комплексном подходе, с участием региональных и федеральных органов власти. Одна из действенных мер, позволяющих закрепить кадры, – меры социальной поддержки.

Серьезным стимулом для сотрудников, как показывает практика, является возможность получить служебное жилье. Стимулирующим фактором стали и социальные выплаты для работников медицинских учреждений, законодательно введенные с 1 апреля текущего года.

Большое значение для сохранения кадров имеет работа по формированию коллектива – эту миссию взяли на себя Молодежный совет и профсоюз Всеволожской КМБ.

Людей объединяет не только работа, но и совместно проведенные оздоровительные и культурно-массовые мероприятия.

Хорошим подспорьем в решении кадрового вопроса стало значительное увеличение в регионе количества целевых направлений для абитуриентов, поступающих в медицинские вузы. «Через пару лет и мы ждём свежее пополнение из числа выпускников», – признается Станислав Викторович.

Нехватка специалистов узкого профиля во Всеволожской КМБ ощущается только в первичном звене, в стационаре вопрос так остро не стоит, за исключением отдельных направлений. Дефицит кадров руководство пытается сократить, однако требования к специалистам, особенно это касается кардиологов и эндокринологов, предельно высокие – и здесь не должно быть компромиссов.

Главный врач Всеволожской КМБ убежден: важную роль в привлечении и закреплении кадров играет и уровень технической оснащенности медицинского учреждения, его участие в продвинутых проектах.

И в этом смысле у нашей больницы неплохие перспективы, ведь она уже давно является, по словам Станислава Понкратова, «площадкой компетенций».

– Сейчас осуществляется один из пилотных проектов – дистанционная запись к врачу. Одними из первых в области мы этот проект начали, и думаю, что одними из первых его завершим. Второй проект, в котором участвует КМБ, – это порядок маршрутизации записи пациентов в Ленинградскую областную больницу. Эта действительно важная работа находится в стадии разработки, но думаю, что к концу года мы её завершим.

Что касается высоких технологий, то сейчас одним из серьезных направлений деятельности КМБ является рентгенхирургия. Всеволожская КМБ – одно из топовых мест в Российской Федерации по лечению больных ишемической болезнью сердца, с инсультами, сосудистыми патологиями, – подчеркивает главврач. – В списке заболеваний, лечение которых успешно осуществляется на нашей базе, также патология органов зрения, опорно-двигательного аппарата, репродуктивной системы. В недалеком будущем планируется открытие центра воспалительных заболеваний кишечника.

В стадии обсуждения находится вопрос о строительстве хирургического корпуса. Старое, семидесятых годов постройки здание уже не вмещает все возрастающего количества пациентов. На территории больницы будет построен отдельный корпус «с подключением высоких технологий», таких как роботическая хирургия. Новые медицинские технологии – это репутация учреждения, и молодые специалисты узкого профиля должны будут прийти к нам».

Перспективы, конечно, радуют и обнадеживают, но сегодня приходится констатировать, что далеко не всё в нашей больнице устраивает жителей. И мы адресуем главному врачу их вопросы.

– Для чего дают талоны к врачу, если ждать приема приходится в общей очереди?

– Талоны нужны, чтобы определить нагрузку на врача, структурировать его работу. В рамках пилотного проекта мы сегодня пытаемся разгрузить врача, убрать всю бюрократическую волокиту с тем, чтобы он больше времени уделял пациентам. Пилотные проекты по дистанционной записи и по голосовому заполнению медицинских карт должны справиться с этой задачей. Как только всё это произойдёт, приём будет проходить быстрее, а пациенту не придется долго ждать своей очереди.

– Почему так трудно дозвониться до колл-центра? Люди жалуются, что ответа оператора приходится ждать по 20 минут.

– Мы регулярно проверяем время дозвона, и действительно, в так называемые «пиковые» часы (например, утро понедельника) время ожидания ответа может увеличиваться. Контакт-центр работает круглосуточно, поэтому мы рекомендуем нашим пациентам обращаться, например, в вечернее время после 20.00.

– Почему так сложно записаться на УЗИ и колоноскопию?

– Это связано с нехваткой специалистов. Мы провели большую работу в этом направлении и ожидаем, что в сентябре-октябре к нам придёт новое поколение врачей – молодые выпускники вузов, минимум 3–4 специалиста УЗИ и эндоскопии.

– Когда-то в больнице работал единый телефон, по которому можно было получить информацию о госпитализированном человеке. Сейчас есть такая возможность?

– Согласно действующему законодательству мы можем предоставлять такую информацию только близкому родственнику, указанному в добровольном согласии, которое подписывает сам пациент. По телефону нельзя идентифицировать личность позвонившего человека, поэтому такая возможность теперь отсутствует. Однако мы расширяем и совершенствуем способы предоставления информации пациентам. Наш старый сайт давно не модернизировался, он весьма сложен для восприятия, поэтому сейчас в стадии разработки находится новый сайт, который будет запущен ориентировочно к концу 2024 года. Форма обратной связи станет простой и понятной для посетителей.

Мы ожидаем, что наш новый сайт станет одним из лучших сайтов медицинских учреждений в Российской Федерации.

Добавлю: сейчас создается отдел по работе с обращениями граждан, на который мы возложим оперативную функцию по коммуникации с пациентами, что позволит ускорить получение обратной связи и улучшит уровень информированности.

– Правда ли, что в процедурных кабинетах поликлиники перестали делать инъекции, и они осуществляют только забор крови?

– Да, это действительно так. По новому законодательству запрещены инъекции в процедурных кабинетах. Каждое движение поступающего препарата уходит в определенную базу. Препараты извне в целях безопасности мы не можем применять. Возможно использование только тех, которые прошли регистрацию. Все назначения осуществляются в дневном стационаре по направлению врача и необходимому перечню препаратов.

– Сколько сейчас офтальмологов и неврологов в поликлинике Всеволожской КМБ?

– Четыре офтальмолога и пять неврологов, два из которых постоянно работают в мобильной бригаде и ведут прием в отдаленных населенных пунктах в передвижных поликлинических комплексах. Кроме того, офтальмологический прием проводится в кабинете измерения внутриглазного давления Всеволожской поликлиники медицинской сестрой – оптометристом. Пациентов из Всеволожска также принимают два офтальмолога в Дубровке и в Краснозвездинской поликлинике, и пять неврологов в Романовке, Рахье, Павлово, Красно-звездинской поликлинике, поликлинике Морозовской больницы, а также три невролога поликлиники Кудрово.

– Можно ли надеяться, что вновь будет открыт зуботехнический кабинет?

– Предыдущий руководитель ликвидировал зуботехнический кабинет по соображениям нерентабельности. Повернуть ситуацию вспять уже нельзя – потребуется дорогостоящая закупка оборудования, да и новые помещения тоже. Прежние уже заняты. Есть и ряд юридических вопросов. Для выполнения работ по этому профилю мы обращаемся в сторонние организации.

– На базе нашей больницы несколько лет работает медучилище. Много ли выпускников остается работать у нас?

– Обычно у нас около 25 бюджетных мест, однако в этом году обучалось более 100 человек – 18 фельдшеров и 84 медсестры. Процентов семьдесят из них остается. Но многие, когда получают определенную квалификацию, уходят. Решить проблему смогут целевые направления, хотя пока это только в проекте.

Мы готовы увеличить количество обучающихся, но остро стоит вопрос с помещениями – их не хватает. На сегодняшний день решается вопрос с землей, где будут возведены дополнительные корпуса училища под обучение среднего медицинского персонала.

– Станислав Викторович, какие медицинские учреждения откроются в ближайшие годы?

– В микрорайоне Южный на улице Крымской в пристройке к жилому комплексу откроется амбулатория-поликлиника на сто посещений. В Разметелево уже выделена земля под строительство медучреждения. Ждём открытия поликлиники в Дубровке, где уже определен штат сотрудников и руководство. Документы находятся в КУГИ.

– Какую информацию вы хотели бы довести до жителей, пользуясь возможностью этой публикации?

– Считаю важным довести до населения информацию о необходимости прохождения профилактических осмотров, чтобы вовремя можно было выявить имеющиеся заболевания и снизить смертность от сердечно-сосудистых патологий, онкологии.

Не все пока знают, что сейчас у нас есть еще один профиль осмотра для людей 18–49 лет – речь идет о репродуктивном здоровье.

Многие пары пытаются, но не могут родить детей. Если раньше они обращались только в частные клиники, то сейчас по новой программе бесплатно можно пройти первичный скрининг как для мужчин, так и для женщин, сделать обследования и анализы. Важно, чтобы люди заботились о своём здоровье, посещали вовремя врачей и не забывали о профилактике различных заболеваний.

Беседовала Нина УСТИЧЕВА

Фото пресс-службы Всеволожской КМБ