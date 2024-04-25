Во Всеволожске наградили талантливых учеников премиями главы районной администрации

Ежегодная церемония вручения именных премий Главы администрации Всеволожского района «Парад звезд» состоялась в КДЦ «Южный».

Чествовали одарённых детей 24 апреля. Все они отличились в учебе, спорте и творческой жизни. Идея поддержать учащихся и их педагогов зародилась более двадцати лет назад. Тогда и была учреждена премия главы администрации. С тех пор «Парад звезд» сопровождается яркими и красочными выступлениями творческих коллективов, превратившись в настоящий праздник. Программу подготовили специалисты ДДЮТ Всеволожского района.

В зале собрались умники и умницы – победители всероссийских, областных и районных олимпиад и их педагоги из разных образовательных учреждений.

– Дети очень ждут этого праздника, – рассказал «Всеволожским вестям» директор Дворца детского и юношеского творчества Александр Моржинский. – Именная премия – это поддержка знаний рублем. Отличившиеся ребята получают в качестве приза денежные средства. Такая «монетизация» стимулирует детей к новым достижениям. Всего же в этом году именные премии главы администрации получат более 616 победителей и призёров. В прошлом году их число было примерно на сто ребят меньше. Так что талантливых детей в районе становится все больше. Отрадно, что временно исполняющий полномочия главы администрации Андрей Воропаев поддерживает такие мероприятия.

Награды ребятам вручала заместитель главы администрации Всеволожского района Светлана Хотько.

Как отметила председатель комитета по образованию Всеволожского района Ирина Федоренко, успех ребят – это коллективная работа, в которой важна роль педагога, способствующего высоким результатам и достижениям своих подопечных, самих ребят и их родителей. Благодаря педагогам Всеволожский район может похвастаться крепким педагогическим составом: за последние годы число умников и умниц только растёт.

В зале не смолкали аплодисменты – всё новые и новые призёры поднимались на сцену. Много добрых слов благодарности получили и те, кто шёл с ребятами бок о бок и поддерживал их на пути к успеху: учителя, педагоги и тренеры.

– У нас в этом году 26 призеров и 7 победителей олимпиад, – рассказывает директор СОШ «Центр образования «Кудрово» Игорь Соловьев. – Моя главная задача – создать условия для того, чтобы дети в нашей школе развивались и добивались результатов. Счастлив, что работаю с такими талантливыми детьми. Думаю, что во Всеволожском районе созданы все условия для развития каждого ребёнка.

…Несмотря на то что школа в Кудрово позиционирует себя как технопарк, мы уделяем особое внимание спорту. Среди педагогов настоящие звёзды: чемпион по русскому хоккею Александр Веденеев, олимпийская чемпионка по вольной борьбе Наталья Воробьева, мастер спорта СССР по хоккею с мячом Андрей Лобачёв.

– Учиться в школе – легко, если есть хорошие педагоги, – говорит победитель региональной олимпиады по физике, ученик 10 класса СОШ № 6 города Всеволожска Сергей Лукашов. – Мои достижения – это труд родителей и педагогов, без которых я не добился бы таких результатов. Отдельное спасибо моему учителю по физике Юлии Трондиной. В следующем году планирую поступить в Санкт-Петербургский государственный университет или ИТМО.

– Напишите и про мою замечательную учительницу – Татьяну Човганин, она прекрасный специалист, – присоединяется к разговору одиннадцатиклассник, победитель муниципального этапа олимпиады по физике и призер многочисленных олимпиад из Сертоловского ЦО № 2 Артем Семенов. – Много знаний я получил благодаря региональному Центру «Интеллект». И ещё: учиться не сложно, а наоборот – интересно.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА