Сотрудники администраций Всеволожского района сдали нормы ГТО

19 апреля во Всеволожске прошел Муниципальный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди сотрудников администраций городских и сельских поселений Всеволожского района. Мероприятие приурочили к 10-летию обновленного комплекса ВФСК ГТО и ко Дню местного самоуправления.

Фестиваль состоялся в спортивном зале Центра подготовки спортивного резерва Всеволожского муниципального района. В мероприятии приняло участие более 100 человек. С приветственным словом к ним обратилась заместитель главы администрации района по социальным вопросам С.В. Хотько.

В этот день участники выполняли подъём туловища из положения лежа на спине, наклоны вперед из положения стоя, отжимались, поднимали гири, прыгали в длину (по желанию) и стреляли из электронного оружия. В командном зачёте на первое место вышла команда Комитета по образованию, на второе – команда администрации Всеволожского района. На третьем месте – Кудровский центр образования № 1. Все участники получили памятные подарки с символикой Всеволожского района, а обладатели призовых мест – кубки и дипломы с символикой ВФСК ГТО.

Организатором мероприятия выступили районный отдел физической культуры и спорта и Всеволожский центр физкультуры и спорта при поддержке Центра подготовки спортивного резерва ВМР ЛО.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото отдела ФКС Всеволожского района