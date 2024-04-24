О газете Контакты Для рекламодателей Официальные документы

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Сотрудники администраций Всеволожского района сдали нормы ГТО

0 Комментариев

19 апреля во Всеволожске прошел Муниципальный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди сотрудников администраций городских и сельских поселений Всеволожского района. Мероприятие приурочили к 10-летию обновленного комплекса ВФСК ГТО и ко Дню местного самоуправления.

Фестиваль состоялся в спортивном зале Центра подготовки спортивного резерва Всеволожского муниципального района. В мероприятии приняло участие более 100 человек. С приветственным словом к ним обратилась заместитель главы администрации района по социальным вопросам С.В. Хотько.

В этот день участники выполняли подъём туловища из положения лежа на спине, наклоны вперед из положения стоя, отжимались, поднимали гири, прыгали в длину (по желанию) и стреляли из электронного оружия. В командном зачёте на первое место вышла команда Комитета по образованию, на второе – команда администрации Всеволожского района. На третьем месте – Кудровский центр образования № 1. Все участники получили памятные подарки с символикой Всеволожского района, а обладатели призовых мест – кубки и дипломы с символикой ВФСК ГТО.

Организатором мероприятия выступили районный отдел физической культуры и спорта и Всеволожский центр физкультуры и спорта при поддержке Центра подготовки спортивного резерва ВМР ЛО.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото отдела ФКС Всеволожского района 

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Сорок лет на службе Отечеству
  2. На Кавголовских трамплинах разворачивается история
  3. Всеволожск смотрит в будущее
  4. Тренер по «подвохам»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code