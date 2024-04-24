Состоялось очередное заседание совета депутатов города Всеволожск

В зале заседаний администрации Всеволожского района 23 апреля состоялось очередное заседание совета депутатов г. Всеволожска IV созыва. Народные избранники обсудили 11 основных вопросов, предварительно рассмотренных в постоянных комиссиях.

Первым в повестке дня значился вопрос «О принятии Устава Всеволожского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области». После небольшого сообщения юрисконсульта – советника главы муниципального образования Виктории Башуровой было принято решение о продолжении работы над этим важным для города документом.

Депутаты приняли Положение о территориальном общественном самоуправлении, Положение о старосте сельского населённого пункта на территории города, Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, и Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения и реализации инициативных проектов в целях содействия участию населения в осуществлении местного самоуправления.

Было принято решение о награждении Почётным дипломом Совета депутатов коллектива Музея «Битва за Ленинград имени З.Г. Колобанова», коллектива Приютинского филиала Государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Музейное агентство – Литературно-художественный музей-усадьба «Приютино», коллектива автономной некоммерческой организации «Центр женских инициатив Женсовет Всеволожского муниципального района Ленинградской области и коллектива Государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни».

Заместитель главы администрации района по социальному развитию Светлана Хотько проинформировала присутствующих о том, что в этом году в связи с непростой обстановкой в стране «Бессмертный полк» в районе очно проводиться не будет, но все остальные праздничные мероприятия, посвящённые празднованию Дня Победы, будут проведены по утверждённому плану.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО