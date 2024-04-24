Детскому хору Всеволожской школы искусств им. М.И. Глинки исполнилось 20 лет

Своё звонкое имя «Рассвет» он получил в 2004 году, когда впервые выступил на международном конкурсе в г. Балчик (Болгария), а до этого участвовал во многих мероприятиях Всеволожска и Санкт-Петербурга, стал лауреатом районных, региональных, областных, всероссийских и международных конкурсов, и каждый год хор участвовал в проекте «Дни русской культуры за рубежом и в России».

Выпускники ДШИ продолжают выступать и гастролировать с хором «Рассвет» вот уже не один год.

В подтверждение этого под сводами концертного зала на юбилее прозвучала торжественная песня «Наш любимый дружный хор», вобравшая в себя всё лучшее, что уже было, и, конечно же, всё, что ещё произойдёт с этим дружным коллективом.

Не обошлось и без тёплых поздравлений и добрых пожеланий.

Руководитель хора Татьяна Анатольевна Глузд и концертмейстер Ирина Николаевна Чистякова были удостоены Благодарности Главы г. Всеволожска Станислава Богдевича за художественное воспитание обучающихся.

За активную концертную деятельность были объявлены Благодарности начальника отдела культуры администрации района Дарьи Воробьёвой и вручены Грамоты руководства школы хористам и выпускникам за участие в концертно-конкурсной деятельности, а также наиболее активным родителям.

Директор школы з.р.к. РФ Беганская Людмила поблагодарила всех за внимание и любовь к искусству.

И пользуясь случаем, пожелаем участникам хора счастливого пути и удачи в скором путешествии и участии в конкурсе «Звёзды столицы» в г. Москве.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО